Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Названы возможные причины крушения самолета в Татарстане
Следствие назвало возможные причины крушения самолета в Татарстане
Ошибка пилотирования или технические неисправности могли стать причиной крушения легкомоторного самолета в Татарстане, при котором погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, передает ТАСС.
«Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. <…> Следствием рассматриваются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огород частного дома в Сабинском районе республики. В июне текущего года в Арском районе Татарстана разбился самодельный летательный аппарат. В прошлом году Межгосударственный авиационный комитет назвал опасный маневр причиной катастрофы экскурсионного судна в Камском Устье.