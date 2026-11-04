В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
Захарова поздравила россиян с Днем народного единства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с Днем народного единства и поблагодарила Казанскую икону Божией Матери за помощь в освобождении от польских захватчиков.
«С праздником! С Днем народного единства! С благодарностью Казанской иконе Божией Матери за помощь в освобождении от польских захватчиков, «избавления ради царствующего града Москвы», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.