Рябков оценил влияние промежуточных выборов в США на внешнюю политику России

Рябков о выборах в США: Курс России не зависит от колебаний в других странах

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наша принципиальная и последовательная линия по Украине, как и в целом внешнеполитический курс, не конъюнктурны и, разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах. Будем работать в соответствии с установками Президента Российской Федерации», – подчеркнул Рябков в беседе с РИА «Новости».

Комментируя итоги промежуточных выборов в США и их возможное влияние на двусторонние отношения, замглавы МИД призвал дождаться окончательных результатов. При этом он отметил, что «подходы актива демпартии к отношениям с Россией резко негативные», и в этом нет ничего нового.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил о неизменности позиции Москвы по украинскому урегулированию после принятия нового американского закона о санкциях.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в попытке сорвать усилия России и США по возобновлению консультаций об урегулировании украинского конфликта.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал на искажение восприятия России в США антироссийской пропагандой.