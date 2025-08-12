Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».4 комментария
МАК раскрыл причину крушения самолета Cessna в Татарстане в 2024 году
Причиной катастрофы экскурсионного самолета Cessna в Татарстане в июле стал опасный маневр на минимальной высоте, что привело к столкновению с землей, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Причиной крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Татарстане стало нарушение правил пилотирования на малых высотах, передает РИА «Новости».
МАК отметил, что воздушное судно было выведено на критические углы атаки, после чего произошло сваливание и столкновение с землей.
В комитете подчеркнули, что способствующими факторами стали недостатки эксплуатационной документации и неправильные действия пилота при признаках сваливания. Кроме того, полет выполнялся без необходимой судовой документации на борту, которая впоследствии была обнаружена отдельно от самолета.
В результате крушения, произошедшего 10 июля 2024 года вблизи поселка Камское Устье, выжил только один пассажир, который был госпитализирован с переломами. На борту находились четверо, включая несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного судна.
По итогам расследования МАК рекомендовал уточнить в авиационных правилах термины «акробатический полет» и «пилотаж», а также ввести критерии маневров и провести дополнительные занятия с летным составом по расчету массы и ограничениям воздушных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna-17 упал в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобач в Татарстане. В результате катастрофы погибли двое взрослых и один ребенок. Еще один человек получил травмы.