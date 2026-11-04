Раскаявшиеся в попытке госпереворота в Грузии освобождены из заключения

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Зоделава и Беридзе, как и еще три организатора, были осуждены на семь лет лишения свободы, но раскаялись и признали вину, проведя в заключении более года.

На митинге в Тбилиси в день местных выборов радикалы призвали устроить революцию и свергнуть конституционный строй, а затем направили сторонников захватить президентский дворец, где были встречены спецназом.

Всего было задержано свыше 60 человек, половина из них признала вину и освобождена или будет освобождена досрочно.

Власти Грузии обвиняют ЕС в поддержке радикализма в Грузии.