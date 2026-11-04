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Раскаявшиеся в попытке госпереворота в Грузии освобождены из заключения
Бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава и экс-замначальника Генштаба Лаша Беридзе, раскаявшиеся в попытке государственного переворота 4 октября 2025 года и заключившие сделку со следствием, освобождены из заключения в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зоделава и Беридзе, как и еще три организатора, были осуждены на семь лет лишения свободы, но раскаялись и признали вину, проведя в заключении более года.
На митинге в Тбилиси в день местных выборов радикалы призвали устроить революцию и свергнуть конституционный строй, а затем направили сторонников захватить президентский дворец, где были встречены спецназом.
Всего было задержано свыше 60 человек, половина из них признала вину и освобождена или будет освобождена досрочно.
Власти Грузии обвиняют ЕС в поддержке радикализма в Грузии.