Акция «Пирог на четвертое» объединила регионы России и пять стран

Tекст: Тимур Шайдуллин

Акция #ПирогНаЧетвертое ко Дню народного единства объединила все регионы России и пять стран. Ее инициаторами стали выпускники Мастерской новых медиа президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

К акции присоединились десятки тысяч человек от школьников до глав регионов. Только в этом году акция собрала более 60 тыс. публикаций в СМИ и соцсетях.

Традицию печь пироги и угощать ими семьи, коллег и нуждающихся поддержали представители Абхазии, Армении, Южной Осетии, Киргизии и Сербии. Участники инициативы устраивают городские праздники и занимаются благотворительностью, отправляя выпечку на передовую из Курской, Липецкой, Белгородской областей, Москвы и других субъектов. К приготовлению угощений подключились дети из «Движения первых», студенты, общественники, участники байкерского клуба и хоровые коллективы.

«Сообщество Мастерской новых медиа культивирует в себе идею объединять людей, находить сильное и сплачивающее народ, вербализовать его через понятные ритуалы, через понятные действия. Одним из результатов такого вектора работы и стала акция «Пирог на четвертое». В прошлом году к ней присоединились 85 регионов страны, общий охват публикаций в соцсетях составил более 10 млн. Проект стал победителем Национальной премии ИРИ в номинации «Социальная акция» – это один из самых неожиданных, но приятных для нас результатов. Это значит, что акцию приняли и признали люди», – рассказал руководитель Мастерской новых медиа Михаил Канавцев.

В разных городах появились собственные форматы празднования Дня народного единства. В Пятигорске испекли пирог размером полтора на два метра, в Майкопе приготовили гигантский яблочный пирог, а в Москве на площадке ВДНХ провели кулинарные мастер-классы.

Губернаторы Курской области Александр Хинштейн, Нижегородской области Глеб Никитин, Мурманской области Андрей Чибис, Калужской области Владислав Шапша и Костромской области Сергей Ситников лично присоединились к инициативе.

Впервые акция прошла в 2025 году и была приурочена ко Дню народного единства. Ее идея – объединять людей через простое совместное действие: испечь пирог, разделить его с близкими, коллегами, соседями или теми, кому особенно нужны внимание и поддержка. Подробнее об акции и ее участниках – на сайте пирогначетвертое.рф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду участники программы «Время героев» назвали сплоченность граждан символом Дня народного единства.