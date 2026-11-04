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Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по «Дружбе»
Астана заявила о готовности возобновить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба»
Казахстан имеет техническую возможность возобновить приостановленные с мая поставки нефти по трубопроводу «Дружба», он направил соответствующий запрос России, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.
«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», – цитирует Аккенженова ТАСС.
В понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки дронов.
Во вторник транспортировка этого ресурса по нефтепроводу возобновилась в штатном режиме после технического обследования.