Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по «Дружбе»

Астана заявила о готовности возобновить экспорт нефти по трубопроводу «Дружба»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», – цитирует Аккенженова ТАСС.

В понедельник официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки дронов.

Во вторник транспортировка этого ресурса по нефтепроводу возобновилась в штатном режиме после технического обследования.