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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 10:30 • Новости дня

    Казахстан объявил в розыск создателей казино Pinco и Pin-Up

    АФМ: Казахстан объявил в розыск владельцев онлайн-казино Pinco и Pin-Up

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Казахстана объявили в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину по подозрению в организации незаконной деятельности онлайн-казино Pinco и Pin-Up.

    Оборот нелегальных платформ превысил 106 млрд тенге (234,2 млн долларов), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

    По данным следствия, подозреваемые создали разветвленную международную инфраструктуру, в которую входили подконтрольные компании, платежные организации и сеть банковских терминалов. В Казахстане ключевым звеном стала компания «Бонами», которая работала под видом легального букмекера Pin-Up.Kz, прикрывая деятельность интернет-казино.

    Для приема платежей использовалась сеть из 24 банковских терминалов, открытых в различных финансовых организациях, 14 из которых применялись для сбора денежных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин начал изучать возможность легализации онлайн-казино.

    В сентябре правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность нелегального онлайн-казино с оборотом 4 млн долларов.

    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    Путин обязал дата-центры зарезервировать 10% мощностей для важнейших ресурсов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий российские центры обработки данных (ЦОД) зарезервировать 10% мощностей для обеспечения работы важнейших отечественных информационных ресурсов.

    В течение следующих 10 дней негосударственные владельцы ЦОДов должны зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Этот резерв может свободно использоваться ими и дальше, но должен быть оперативно предоставлен для поддержки функционирования информационных ресурсов на территории России, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Требование не распространяется на дата-центры, которыми владеют государственные органы, органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

    Правительству поручено создать подкомиссию по обеспечению бесперебойной работы объектов в сфере информационных технологий и связи. Она будет решать, когда задействовать резерв, и установит предельную плату за его предоставление.

    Указ также допускает временное использование зарубежных вычислительных мощностей для поддержки российских информационных ресурсов в связи с недружественными действиями иностранных государств. Для этого потребуется решение подкомиссии, согласованное с ФСБ.

    Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности дата-центров, на которые распространяется указ, и утвердить для владельцев информационных ресурсов обязательные требования к надежности их работы.

    Указ № 802 от 2 ноября 2026 года вступает в силу со дня официального опубликования. С этой даты отсчитывается десятидневный срок для создания резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минцифры разработало свод правил для участников рынка по обеспечению безопасности дата-центров при угрозе воздушных атак.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщил о появлении у российских предпринимателей обязанности обеспечивать защиту своих предприятий от нападений украинских вооруженных сил.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 00:57 • Новости дня
    Белоруссию подключили к системе спутниковой связи «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Белоруссия получила для тестирования несколько терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет», которые планируется использовать для нужд МЧС, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.

    «Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», – сообщил Ткач в эфире телеканала СТВ.

    После расширения спутниковой группировки до необходимого уровня услуги связи можно будет предоставлять на коммерческой основе, в том числе на территории Белоруссии. Ткач отметил, что переданное оборудование позволяет оперативно развернуть терминал и быстро установить соединение, передает ТАСС.

    Замминистра подчеркнул прогрессивность российской разработки и ее соответствие мировым стандартам. Он добавил, что в системе «Рассвет» применяются уникальные технологии, отсутствующие у зарубежного аналога Starlink. В качестве примера необходимости такой связи Ткач напомнил об урагане в Гомельской области, когда из-за отключения электричества и разрядки аккумуляторов возникли серьезные проблемы с координацией восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы российской спутниковой системы.

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    2 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    Казахстан решил создать стратегический резерв урана
    @ US DOE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует к 2050 году создать государственный стратегический резерв урана объемом не менее 150 тыс. тонн для обеспечения будущих АЭС топливом, сообщил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

    Создание резерва прорабатывается для обеспечения долгосрочных потребностей атомной энергетики страны, пишет «Интерфакс». «В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана», – заявил Саткалиев.

    По его словам, агентство определяет механизмы формирования резерва. Ожидается, что это будет многоуровневая система, включающая резервирование запасов в недрах, физический запас природного урана и готовое ядерное топливо.

    В конце октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть возможность создания такого резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан выразил намерение расширить энергетическое сотрудничество с Россией для строительства АЭС.

    В сентябре прошлого года заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил об отсутствии дефицита урана для атомных электростанций до конца текущего столетия.

    В январе прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой атомной электростанции в стране.

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    1 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance

    Экономист Лизан: ФБР пытаются сделать КНДР крайней во взломе Binance

    Эксперт подверг сомнению обвинения в адрес КНДР во взломе Binance
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможно, ФБР не удалось найти источник взлома криптобиржи Binance. В этой ситуации ведомство по привычке обвинило КНДР. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США Пхеньяну приписали кражу 6 млрд долларов в виртуальных активах.

    «Заявления ФБР о якобы причастности КНДР к краже 6 млрд долларов с криптобиржи Binance не слишком убедительны. Бюро не сообщило о проведении какого-либо комплексного расследования, не предоставило технические аспекты, которые бы оценили непредвзятые сторонние ИТ-специалисты. В отчете службы указаны только краткие, ничем не подкрепленные обвинения и список ETH и BTC-адресов», – отметил экономист Иван Лизан.

    По его словам, для подобной кражи необязательно иметь крупную группу хакеров и технический центр, оборудованный множеством компьютеров. «Найти дыры в системе безопасности криптобиржи можно с помощью буквально нескольких специалистов и продвинутой нейронной сети. Другими словами, это мог сделать много кто практически в любой стране мира», – указал спикер.

    «Возможно, в реальности ФБР не удалось найти источник взлома. В этой ситуации американским спецслужбам удобнее всего сделать КНДР крайней, используя ее как сторону, которая все стерпит. Запад, в свою очередь, не поверит ни в какое ответное заявление Пхеньяна», – детализировал собеседник.

    Эксперт добавил, что руководство самой Binance вряд ли причастно к краже. «Операция влечет сильные репутационные издержки. К тому же будь у биржи убытки, ее владельцы могли бы их покрыть за счет зарезервированных средств», – объяснил Лизан.

    Ранее ФБР в своем официальном заявлении сообщило, что КНДР якобы несет ответственность за кражу более 6 млрд долларов в виртуальных активах с криптовалютной биржи на Binance. Это крупнейшая в истории кража криптоактивов.

    «ФБР совместно с партнерами из Секретной службы США и Налогового управления наблюдали, как мошенники, использующие схему TraderTraitor, конвертируют украденные активы, в основном в Ethereum. Ожидается, что эти активы будут отмываться с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, готовя их к дальнейшим этапам отмывания», – говорится в релизе.

    В связи с этим ФБР призвало частные компании, включая операторов THORNode, RPC-узлов, биржи мгновенного обмена, DeFi-сервисы, фирмы, занимающиеся анализом блокчейна, и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, блокировать транзакции с адресами, используемыми участниками программы TraderTraitor.

    Бюро также приложило полный список ETH и BTC-адресов. «По указанным адресам хранятся или хранились активы, полученные в результате кражи, и они управляются северокорейскими деятелями, занимающимися торговлей ценными бумагами, или тесно с ними связаны», – сказано в заявлении. Со своей стороны, Binance сообщила о покрытии 90% ущерба от атаки.

    При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в процессе расследования возможной причастности северокорейских хакеров к краже. «Мы не знаем. Мы изучаем это», – сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, следует ли приписывать взлом северокорейским хакерам.

    В прошлом году ФБР обвинило Пхеньян в краже криптовалюты Ethereum на 1,5 млрд долларов с биржи ByBit. Причиной была названа финансово мотивированная хакерская группа, известная под никами Lazarus Group, APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. По словам американской стороны, группировка якобы спонсируется властями Северной Кореи.

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    2 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования

    Казахстан решил ограничить ввоз машин старше пяти лет и ниже класса «Евро-5»

    Казахстан решил ограничить ввоз автомобилей для личного пользования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта Казахстана утвердило приказ, согласно которому с 30 декабря в республику запретят ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет и с экологическим классом ниже «Евро-5».

    В Казахстан перестанут пропускать машины, не соответствующие новым экологическим и возрастным нормам, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный приказ министерства транспорта республики.

    В документе подчеркивается, что транспортные средства, предназначенные для личного пользования, должны иметь экологический класс не ниже «Евро-5», устанавливающего допустимые уровни вредных выбросов. Машины, нарушающие хотя бы одно из предписанных правил, не допустят к движению по дорогам страны.

    Возраст автомобиля будет рассчитываться исключительно с даты его выпуска на заводе, а не с момента приобретения или первичной регистрации. Новые ограничения вступят в законную силу 30 декабря этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду объем экспорта китайских машин в ЕС увеличился в три раза на фоне ожидания ограничений на ввоз.

    На прошлой неделе Пекин и Брюссель установили квоту на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

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    3 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский хостинг-провайдер Beget столкнулся с утратой данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки, но продолжает искать способы их восстановления.

    «В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    Серверы без администрирования хостинга уже введены в работу, большая часть информации на них сохранилась. По предварительной оценке, почти 100% сайтов на виртуальном хостинге подлежат восстановлению, однако запуск требует тщательной проверки серверов и значительного времени.

    Точные сроки восстановления всех сервисов уточняются, так как требуется ручная проверка более тысячи серверов. Признаков скачивания или изменения пользовательской информации не зафиксировано, однако клиентам рекомендовали сменить пароли и ключи доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке. Позже в Центре развития перспективных технологий сообщили о проблемах с доступом к сайту системы маркировки товаров «Честный знак» из-за неполадок на стороне Beget.

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    1 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Сайт Росстата подвергся серии кибератак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В период с 29 октября по 1 ноября информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

    Инфраструктура ведомства сработала в штатном режиме: мониторинговые системы своевременно предупредили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

    В пресс-службе отметили, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено.

    «Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», – сообщили в Росстате.

    Доступность официального сайта ведомства будет восстановлена в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты из-за угрозы кибератак.

    Также российский туроператор Tez Tour продолжил работу в штатном режиме после кибератаки на официальный сайт.

    Росфинмониторинг признал террористическими совершавшие кибератаки на инфраструктуру России и Белоруссии хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow.

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    2 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    ВВС Казахстана получили второй тяжелый самолет Airbus A400M из Испании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым тяжелым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, который прибыл из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

    Как указали в ведомстве, в Алма-Ату прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны республики, передает РИА «Новости».

    «Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента», – заявили в Минобороны Казахстана.

    Для обеспечения эксплуатации машин казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. Первый Airbus A400M Atlas прибыл в страну в декабре 2024 года. Воздушное судно может перевозить военную технику и грузы на большие расстояния, а также садиться на короткие грунтовые полосы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил республики.

    В октябре Токаев назначил бывшего заместителя начальника Службы государственной охраны Айткурмана Омарбекова новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил страны.

    В сентябре Министерство обороны Казахстана анонсировало реформу вооруженных сил для повышения безопасности военнослужащих.

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    2 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    Провайдер Beget связал масштабный сбой с кибератакой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке, которая нарушила работу части сервисов компании.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

    В результате инцидента провайдер временно не может выполнять часть обязательств по предоставлению услуг. Специалисты непрерывно работают над восстановлением пострадавшей инфраструктуры.

    В компании отметили, что продолжают оценивать масштаб последствий сбоя, поэтому точные сроки полного возобновления работы всех сервисов пока неизвестны. Провайдер прикладывает максимальные усилия для скорейшего решения проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) связал трудности с доступом к сайту системы «Честный знак» со сбоем на стороне Beget.

    Российский облачный провайдер столкнулся с масштабным сбоем, затронувшим все уровни архитектуры.

    Кроме того, МЧС сообщило о взломе мобильного приложения ведомства и рассылке фейковой информации.

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    2 ноября 2026, 17:22 • Новости дня
    Холодильники в 13 ирландских супермаркетах вышли из строя из-за кибератаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владеющая ирландской торговой сетью SuperValu компания Musgrave сообщила о поломке холодильных систем в 13 супермаркетах после предполагаемой кибератаки.

    Поломка холодильников в 13 магазинах ирландской торговой сети SuperValu произошла из-за возможного вмешательства хакеров, пишет ТАСС. «Инцидент затронул ограниченное количество оборудования конкретной модели холодильных систем. Наши системы мониторинга обнаружили проблему, после чего мы незамедлительно приняли необходимые меры», – сообщили в компании Musgrave.

    Владельцы сети отметили, что тесно сотрудничают с поставщиками оборудования и специалистами по кибербезопасности для устранения проблемы и восстановления нормальной работы систем. В качестве меры предосторожности охлажденные и замороженные продукты в затронутых магазинах сняли с продажи.

    Всего в Ирландии насчитывается около 230 магазинов SuperValu, проблема затронула примерно каждую 18-ю торговую точку в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате серии кибератак в десятках супермаркетов Швеции и Бельгии резко повысилась температура в холодильниках.

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    2 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Провайдер Beget сообщил о «крупном инциденте»

    Облачный провайдер Beget сообщил о масштабном сбое

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский облачный провайдер и регистратор доменов Beget столкнулся с масштабным сбоем, который затронул все уровни архитектуры.

    О «крупном инциденте» компания начала сообщать с утра понедельника. Позже специалисты провайдера признали, что проблема носит комплексный характер, говорится в Telegram-канале Beget.

    Beget также уведомил пользователей о проведении восстановительных работ и расследовании причин произошедшего.

    На фоне сбоя агрегаторы фиксировали жалобы на недоступность сервисов Beget, включая отсутствие ответов от сайтов и серверов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик программного обеспечения для маркировки «Ютрейс» сообщил о нарушениях в работе своего сервиса из-за сбоев в инфраструктуре «Яндекс Облака».

    Ассоциация туроператоров России заявила о возможных задержках выписки ваучеров и билетов для клиентов некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса».

    В августе масштабные неполадки в российском сегменте интернета объяснили проблемами с электроснабжением на ключевом инфраструктурном объекте.

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    2 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Прокачку нефти из Казахстана в Самару остановили из-за атаки беспилотников

    Минэнерго Казахстана: Прокачка нефти в Самару приостановлена из-за атаки дронов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила о временной приостановке транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара после атаки беспилотников.

    Транспортировка нефти по трубопроводу была приостановлена после удара беспилотных летательных аппаратов по объектам Самарского производственно-диспетчерского узла, передает ТАСС.

    «В ночь на 2 ноября 2026 года объекты Самарского производственно-диспетчерского узла подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В этой связи 2 ноября в 06:09 по времени Астаны транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау – Самара была временно приостановлена», – сообщила Серикпаева.

    В министерстве добавили, что профильные службы проводят оценку технического состояния инфраструктуры. Ожидается, что прием нефти на этом направлении возобновится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Украина вопреки требованию Дональда Трампа возобновила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в Нижегородской и Самарской областях.

    В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о возобновлении атак украинских военных на российские предприятия.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух человек в результате атаки беспилотников на регион.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Затраты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли Anthropic, OpenAI и Google

    Bloomberg: Траты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли OpenAI и Google

    Tекст: Мария Иванова

    Рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Существуют опасения относительно того, как технологические гиганты будут оплачивать огромные вычислительные центры при отсутствии значительного роста производительности бизнеса от применения новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Колумнист Парми Олсон отметила, что вера в перспективы отрасли подкрепляется скорее интуицией и теориями, нежели реальными данными. При этом даже ожидающие скорой коррекции рынка эксперты верят в долгосрочное влияние искусственного интеллекта на выполнение задач и принятие решений.

    В то же время глобальное потребление токенов, выступающее показателем использования умных алгоритмов, за последние четыре месяца утроилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о перенасыщении кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце портал Axios написал о назревающем бунте элитных исследователей внутри компаний OpenAI и Anthropic.

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    Россия формирует новую логику импортозамещения

    Обсуждающийся в Госдуме новый федеральный бюджет содержит важные изменения с точки зрения промышленной политики государства. Прежде всего это касается новых подходов с точки зрения импортозамещения. Как выглядят эти перемены и почему перед нами фактически план по созданию целых промышленных отраслей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке. Это оказалось значимо для всего континента, так как этот человек был последней неприступной преградой на пути Евросоюза, запланировавшего передачу замороженных средств России украинскому режиму. Что будет теперь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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