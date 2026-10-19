Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Мурашко анонсировал вызов пациентов на прием по данным электронных медкарт
Минздрав решил автоматически вызывать на прием пациентов с высокими рисками
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря автоматическому анализу данных электронных медицинских карт врачи будут самостоятельно вызывать на прием пациентов с высоким риском обострения хронических заболеваний.
Российские врачи начнут самостоятельно приглашать на прием пациентов, у которых выявлен высокий риск обострения хронических неинфекционных заболеваний, передает ТАСС.
«Мы будем работать с тысячами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями с помощью автоматического отбора на основе данных электронной медицинской карты. Высокий риск – вызвать на прием, умеренный риск – проверить динамику, стабильное течение заболевания пациента – панель контроля», – рассказал Мурашко в ходе XXI Национального конгресса терапевтов.
Министр подчеркнул, что в настоящее время российская система здравоохранения переходит от формальных плановых осмотров к расстановке реальных приоритетов в зависимости от уровня риска для здоровья человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов.
Минздрав внес изменения в порядок диспансеризации россиян.
Также министр объяснил суть норматива по приему пациента за 15 минут.