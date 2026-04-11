Харрисон Форд признался, как был «социально нездоров» в юности

Tекст: Катерина Туманова

Откровениями 83-летний Харрисон Форд поделился в подкасте Awards Chatter издания The Hollywood Reporter. Актер признался, что во время учебы в Рипонском колледже в Висконсине он страдал от тяжелой депрессии и часто уединялся в комнате, где мог целыми днями не вставать с кровати, заказывая еду и избегая общения.

«Я был не просто в депрессии. Думаю, я был болен. Я был социально нездоров, психологически нездоров», – приводит его рассказ портал GeoNews.

Кроме того, Форд редко посещал занятия и чувствовал себя изолированным от коллектива.

Ситуация изменилась, когда актер попал в театральный кружок, который изначально выбрал для улучшения оценок. Однако именно этот опыт стал для него первым шагом на пути к будущей актерской карьере. По словам Форда, он нашел свое место «среди рассказчиков» и это полностью изменило его жизнь.

Звезда «Индианы Джонса» ранее называл актерскую карьеру своим «призванием», откровенно рассказав о проблемах с психическим здоровьем во время речи на церемонии вручения премии «За достижения всей жизни» в начале этого года.

«На третьем курсе колледжа я был немного растерян. Я плохо учился. Я чувствовал себя изолированным и одиноким. А потом я нашел компанию людей, которые ставили пьесы – рассказчиков… Я нашел свое призвание – жизнь в рассказывании историй. Свою идентичность в том, чтобы притворяться другими людьми», – рассказал он.