Хазанов рассказал о спасении жизни израильскими врачами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хазанов поделился историей о том, как медики в Израиле спасли ему жизнь, передает Ura.ru. Откровение прозвучало в ходе выпуска подкаста «От реки до моря».

«Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», – рассказал Хазанов.

При этом артист предпочел не вдаваться в подробности относительно характера перенесенного заболевания.

Юморист отметил, что проблемы со здоровьем начались около шести лет назад. Московские специалисты не смогли оказать необходимую помощь и порекомендовали обратиться в зарубежную клинику. В иерусалимском госпитале состояние известного сатирика удалось стабилизировать.

Ранее Хазанов высказывался о способностях молодых российских юмористов.