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    Кремль отложил поздравление Пашиняна до официальных итогов выборов
    ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    32 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    9 июня 2026, 14:28 • Новости дня

    Хазанов рассказал о спасении жизни израильскими врачами

    Хазанов рассказал о спасении жизни израильскими врачами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Народный артист, комик и актер Геннадий Хазанов признался, что около шести лет назад столкнулся с серьезнейшей угрозой здоровью, с которой справились медики из Израиля.

    Хазанов поделился историей о том, как медики в Израиле спасли ему жизнь, передает Ura.ru. Откровение прозвучало в ходе выпуска подкаста «От реки до моря».

    «Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки», – рассказал Хазанов.

    При этом артист предпочел не вдаваться в подробности относительно характера перенесенного заболевания.

    Юморист отметил, что проблемы со здоровьем начались около шести лет назад. Московские специалисты не смогли оказать необходимую помощь и порекомендовали обратиться в зарубежную клинику. В иерусалимском госпитале состояние известного сатирика удалось стабилизировать.

    Ранее Хазанов высказывался о способностях молодых российских юмористов.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    9 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти категорически отвергли возможность территориальных уступок, подчеркнув неизменность позиции по восточным регионам в ходе неафишируемых контактов с бизнесменом Романом Абрамовичем.

    Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Об этом глава государства рассказал в интервью британской газете The Guardian.

    По данным издания, в мае бизнесмен тайно посетил украинскую столицу для проведения переговоров. В ходе беседы обсуждались вопросы территориальной принадлежности.

    «Зеленский заявляет, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва», – говорится в материале. Другие детали состоявшегося разговора не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать личную встречу через российского предпринимателя.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал Романа Абрамовича участником этих майских переговоров в Киеве.

    В апреле глава киевского режима счел возможный вывод украинских войск из Донбасса стратегическим проигрышем.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный удар по Затоке в Одесской области повредил стратегический мост, через который проходила важная логистика для украинских военных, пишут украинские СМИ.

    Одесские паблики опубликовали видео первых секунд после ударов по поселку, где находится ключевой мост, соединяющий две части региона, пишет издание «Страна».

    Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max сообщил, что армия России наносила удары по Затоке с помощью «Гераней» и корректируемых авиабомб ФАБ с УМПК, стараясь перерезать логистику ВСУ в Одесской области. По данным канала, загорелся стратегический мост, через который проходило снабжение украинских сил.

    Пожары в районе удара подтверждает сервис спутникового мониторинга очагов возгорания NASA FIRMS, говорится в сообщении. Отмечается, что незадолго до происшествия мониторинговые каналы предупреждали об угрозе. «Около десяти мопедов с акватории Черного моря летят в сторону Затоки/Каролино-Бугаза, к мосту. Еще пять мопедов пролетают Александровку/Лупарево в сторону Галициново/Николаева», – сообщали украиснкие ресурсы.

    Отмечается, что прошлые удары по этому мосту наносились в декабре 2025 года, тогда переправа полностью уничтожена не была.

    В декабре прошлого года российские войска ударили фугасными авиабомбами по мосту в Затоке. Украинские военные эксперты предупредили о риске изоляции западных районов Одесской области. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени.

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    9 июня 2026, 09:33 • Новости дня
    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель

    СК сообщил о гибели водителя при подрыве BMW в Балашихе

    При подрыве автомобиля BMW в Балашихе погиб водитель
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте, сообщил Следственный комитет.

    Следственный комитет России сообщил в Max, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва машины в Подмосковье. Трагедия произошла рано утром девятого июня 2026 года в микрорайоне Авиаторов.

    «По версии следствия, 9 июня около 5.30 при движении автомобиля марки «БМВ Х3» возле жилого многоквартирного дома по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства», – сообщили в ведомстве.

    Мужчина, находившийся за рулем иномарки, получил множественные тяжелые травмы. Он скончался до прибытия экстренных служб прямо на месте происшествия. В настоящее время следователи Главного следственного управления СК по Московской области устанавливают все обстоятельства случившегося.

    В апреле прошлого года при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот подрыв машины терактом.

    В декабре прошлого года злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под днище автомобиля на юге Москвы.

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    9 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    Дроны повредили мост между Крымом и Херсонской областью
    @ vk.com/saldo84

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотников, проезд временно закрыт, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Движение транспорта по мосту в Чонгаре вновь перекрыто после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, указал Сальдо в Max.

    Сейчас на месте происшествия работают профильные службы для устранения последствий удара.

    «Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», – обратился к гражданам глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе поселка Чонгар. На следующий день специалисты возобновили движение транспорта по этому мосту.

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    8 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    Минэнерго создало штаб для нормализации поставок топлива в южные регионы России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК на фоне временных сложностей с поставками топлива в ряде южных регионов страны.

    «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Для координации работы отрасли и обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы в министерстве создан отраслевой штаб. В его состав вошли крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

    В Минэнерго отметили, что штаб действует на постоянной основе. Его основной задачей является «обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил риск дефицита горючего на внутреннем рынке страны.

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    9 июня 2026, 11:21 • Новости дня
    «Единая Россия» внесла законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

    «Единая Россия» внесла законопроект по НДС в интересах малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает не снижать порог НДС по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса.

    Соответствующий документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина, данному на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев, глава думской фракции Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Ранее партия провела мониторинг налоговых изменений и, учитывая позицию бизнеса, предложила вернуться к обсуждению этого вопроса.

    «Когда принималось решение о пороге НДС, к нам обращалась «Опора России», и было принято решение именно о поэтапном его снижении. Одновременно «Единая Россия» инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса», – заявил Макаров в кулуарах форума «Есть результат!».

    Депутат подчеркнул, что голос малого бизнеса был услышан. По его словам, мониторинг ситуации продолжится, а его результаты лягут в основу новых законопроектов для решения проблем предпринимателей.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом.

    В начале июня партия «Единая Россия» предложила изменить подход к налогообложению предпринимателей на упрощенной системе.

    Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.

    Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Путин поручил кабинету министров и парламентариям подготовить соответствующие законодательные изменения, продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    8 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста, сообщает украинское издание «Телеграф» .

    На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста, передают «Вести». Соответствующая информация стала известна после проверок заведений профессионального и высшего образования.

    В настоящее время на Украине продолжаются инспекции учащихся старше 25 лет, которые имеют право на отсрочку от призыва. «Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тыс. студентов», – говорится в исходном материале.

    Глава госслужбы качества образования Руслан Гурак подтвердил факты отчислений в текущем году. По его словам, массовое обучение мужчин данной возрастной категории стало серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул важность контроля за процессом зачисления, чтобы выяснить истинные мотивы поступления граждан и исключить попытки уклонения от мобилизации.

    В начале года украинские учебные заведения начали массово отчислять студентов за пропуски занятий.

    Весной прошлого года кабинет министров Украины предложил лишить отсрочки от мобилизации учащихся старше 25 лет.

    До этого власти Украины утвердили правило об отчислении молодых людей за отказ от прохождения базовой военной подготовки.

    Комментарии (6)
    8 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    Кочарян заявил о намерении оспорить итоги выборов в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян сообщил о планах оспорить результаты прошедших парламентских выборов и обсудить дальнейшие шаги с союзниками.

    Оппозиционный блок «Армения» намерен обжаловать итоги выборов в парламент страны, передает ТАСС. Экс-президент республики Роберт Кочарян отметил, что сейчас ведутся консультации с другими политическими силами.

    «Мы будем оспаривать результаты выборов. В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений», – заявил лидер блока.

    Политик подчеркнул, что голосование проходило в условиях давления властей и беспрецедентного использования административного ресурса. Он также сообщил о нарушениях и арестах оппозиционеров в ходе избирательного процесса. В завершение Кочарян выразил благодарность гражданам за поддержку его политической силы.

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    Результаты



    Ранее партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Никола Пашиняна набрала менее 50% голосов после окончательного подсчета бюллетеней.

    Представители миссии ОБСЕ заявили о серьезном давлении на несогласных в ходе избирательной кампании. В мае армянские правоохранители провели обыски в региональном штабе оппозиционного блока Роберта Кочаряна.

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    8 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северная Корея переживает бурный экономический рост, который западные наблюдатели называют одним из самых удивительных событий в мировой экономике, пишет The Wall Street Journal.

    Случай Северной Кореи является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, уровень благосостояния северокорейской элиты достиг максимальных значений за долгий период, несмотря на действующие международные санкции.

    Как отмечает издание, развитию экономики КНДР способствуют экспорт собственной продукции, включая поставки вооружений в Россию, а также активное экономическое сотрудничество с Китаем. Дополнительным фактором роста стала возможность увеличивать поставки энергоресурсов, комплектующих и сырья, что позволяет стране частично обходить санкционные ограничения.

    Наиболее заметны перемены в Пхеньяне. В столице активно внедряются цифровые сервисы: такси можно заказать через мобильное приложение, а время ожидания значительно сократилось. В ресторанах предлагают блюда международной кухни, включая пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а расплатиться можно по QR-коду.

    На улицах города становится все больше китайских электромобилей и автомобилей зарубежных марок. Одним из признаков экономической активности стало появление новых автосалонов, где, по данным WSJ, продаются автомобили BMW. Также в городе открываются интернет-кафе, магазины товаров для домашних животных и другие объекты сферы услуг.

    Активно развивается и жилищное строительство. Только за прошлый год в Пхеньяне было возведено около 10 тысяч новых квартир и домов. Как отмечает издание, этот показатель превышает объемы жилищного строительства, зафиксированные за аналогичный период в таких крупных американских городах, как Лос-Анджелес и Чикаго.

    За последние годы власти завершили ряд масштабных проектов, которые долгое время оставались замороженными. Среди них — новая крупнейшая больница страны, огромный тепличный комплекс и современный курортный объект.

    Одновременно реализуется программа «20×10», предусматривающая ежегодное строительство новых промышленных предприятий в двадцати городах и районах страны на протяжении следующего десятилетия.

    Южнокорейские аналитики также фиксируют расширение нефтехранилищ КНДР и рост поставок энергоресурсов морским транспортом. По их оценкам, уровень ночного освещения страны за последние пять лет увеличился примерно втрое, что может свидетельствовать об активизации экономической деятельности.

    В то же время эксперты подчеркивают, что позитивные изменения распределены неравномерно. За пределами столицы уровень жизни остается значительно ниже. Согласно данным ООН за 2025 год, почти половина населения Северной Кореи по-прежнему сталкивается с проблемой недоедания.

    На фоне экономических изменений продолжается укрепление сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Стороны заявляют о намерении расширять взаимодействие в различных сферах, включая военно-техническое и экономическое сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый зоомагазин в Пхеньяне.

    Ранее глава государства призвал развивать туризм для экономического роста страны. Международные футбольные организации лишили женскую команду из Северной Кореи призовых из-за жестких санкций.

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    8 июня 2026, 21:24 • Новости дня
    В Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца
    В Берлине начались многотысячные протесты против политики Мерца
    @ IMAGO/Lenny Karpe/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Германии у Бранденбургских ворот собрались тысячи людей, чтобы выразить недовольство миграционной политикой и потребовать отставки правительства.

    Многотысячная манифестация против правительства Германии и его миграционного курса проходит в центре Берлина. По информации портала rbb24, ссылающегося на полицию, в акции принимают участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

    «По данным полиции, там собралось четыре тысячи человек, чтобы выразить протест против федерального правительства и его миграционной политики. К вечеру ожидаются до 10 тысяч участников», – отмечается в сообщении.

    Участники протеста несут плакаты с лозунгами, призывающими к миру, отказу от поставок ракет Taurus и уходу канцлера Фридриха Мерца.

    Организатором акции выступило движение Projekt M1llion, которое разработало план из 11 пунктов. Главным требованием является отставка действующего правительства ФРГ. Кроме того, активисты настаивают на немедленной депортации нелегальных мигрантов и преступников.

    Недовольство граждан подтверждается недавним опросом института INSA для газеты Bild. Исследование показало, что Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, заняв последнее место в рейтинге. Лишь 24% немцев верят, что правящая коалиция просуществует до выборов в 2029 году, тогда как 58% ожидают ее скорого распада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники массовых первомайских демонстраций потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца.

    В середине мая делегаты съезда немецких профсоюзов освистали главу правительства из-за призывов к экономии. В апреле тысячи жителей Марбурга вышли на протест против урезания социальных гарантий.

    Комментарии (2)
    8 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент
    Партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов на выборах в парламент
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предвыборный штаб партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которой на выборах не хватило 0,004% для прохождения в парламент, запросил пересчет голосов и намерен оспорить результаты прошедших в это воскресенье выборов, заявила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

    По словам Тоноян, в процессе подсчета голосов фиксировались расхождения между данными участковых комиссий и информацией, публикуемой на сайте Центральной избирательной комиссии Армении, сообщает Arminfo. В частности, она заявила о случаях, когда результаты голосования на отдельных участках отличались в десятки раз от официально отраженных в системе.

    «С вечера предыдущего дня мы наблюдаем различные арифметические манипуляции, связанные с голосами, полученными партией "Процветающая Армения"», – говорится в заявлении пресс-секретаря. Она отметила, что при обновлениях на сайте ЦИК «отображалось одно число, а с каждым последующим обновлением появлялось другое, а затем и уменьшенное число».

    Тоноян привела конкретные примеры расхождений по избирательным участкам, сообщает издание Aysor. Так, на участке №27/7, по ее словам, партия получила 77 голосов по протоколу, тогда как на сайте ЦИК указан всего один голос. Аналогичные несоответствия, как утверждается, зафиксированы на участках №12/20 (26 голосов против одного), №27/26 (19 против трех) и №37/53 (семь против четырех).

    Представитель партии Арман Абовян добавил, что в ходе пересчета были найдены 120 неучтенных бюллетеней. По данным ЦИК Армении, политической силе не хватило около 60 голосов для преодоления четырехпроцентного барьера – она набрала 3,996%. Все собранные материалы уже переданы в Центризбирком для корректировки результатов.

    «Это неопровержимые факты. Любой желающий может проверить эти расхождения на сайте Центральной избирательной комиссии», – сказала Тоноян.

    Предвыборный штаб партии «Процветающая Армения» намерен на основе этих данных инициировать процедуру пересчета голосов и задействовать все предусмотренные законом механизмы для выявления возможных нарушений в ходе выборов. В настоящее время завершается отбор избирательных участков, где будет запрошен пересчет, а также прорабатываются основания для обжалования решений и действий избирательных органов.

    «Вышеизложенное никоим образом не исключает обжалования результатов выборов, учитывая огромный объем нарушений на выборах, которые мы наблюдали на протяжении всего избирательного процесса», – заявила Тоноян.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Центризбиркома России Людмила Маркина заявила о путанице при составлении итоговых протоколов на армянских выборах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о фиксации Москвой многочисленных нарушений в ходе голосования.

    По итогам окончательного подсчета бюллетеней партия премьер-министра Никола Пашиняна получила менее половины голосов избирателей.

    Комментарии (3)
    8 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    ОБСЕ: Пашинян публично угрожал оппозиции во время выборов
    ОБСЕ: Пашинян публично угрожал оппозиции во время выборов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительный отчет наблюдательной миссии ОБСЕ по итогам прошедших парламентских выборов зафиксировал нарушения со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    В документе отмечается использование им подстрекательской риторики во время агитационной кампании, передает ТАСС.

    «В ходе нескольких предвыборных мероприятий премьер-министр использовал оскорбительные и подстрекательские выражения, в том числе в отношении перемещенных армянских беженцев», – говорится в отчете организации. Кроме того, наблюдатели зафиксировали факты публичных угроз со стороны главы кабмина в адрес оппозиционных кандидатов.

    В частности, Пашинян угрожал политическим противникам расследованиями и национализацией принадлежащих им компаний. При этом некоторые процедуры национализации были запущены еще до старта предвыборной гонки. Эксперты ОБСЕ также обратили внимание на характер агитации в социальных сетях, которая отличалась конфронтационностью и частыми личными нападками между кандидатами.

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    Результаты

    Ранее представитель ОБСЕ Фара Карими заявила о серьезном давлении на армянскую оппозицию.

    Бюро по демократическим институтам и правам человека отметило предвзятость государственных медиа в пользу правящей партии.

    Политолог Илья Ухов назвал итоги голосования провалом политической силы Пашиняна.

    Комментарии (6)
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