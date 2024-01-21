Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
Хазанов высказался о способностях Карибидиса и Галустяна
Хазанов назвал Карибидиса и Галустяна талантливыми людьми, которым нужен хороший режиссер
Известный российский актер и телеведущий Геннадий Хазанов высказал свое мнение по поводу молодых российских юмористов Михаила Галустяна и Демиса Карибидиса.
Хазанов заявил, что очень редко, «почти никогда» у него вызывает улыбку выступления молодых юмористов. При этом он назвал Карибидиса очень одаренным и интересным исполнителем, с яркой индивидуальностью, а Галустяна талантливым человеком, передает НТВ.
Артист считает, что «не нашелся режиссер Данелия или Рязанов», художник, который бы мог трансформировать дарование Галустяна во что-то крупное.
Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.