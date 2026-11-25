Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.6 комментариев
Хирурги в КБР удалили крупную опухоль мозга у найденного без сознания мужчины
В Республиканской клинической больнице Кабардино-Балкарии хирурги успешно удалили крупное внутричерепное новообразование у 44-летнего пациента, найденного дома без сознания, сообщил региональный минздрав.
Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии: он не мог говорить, не понимал обращенную речь и не двигал правыми конечностями. Обстоятельства потери сознания остались неизвестны, так как мужчина жил один, указало ведомство в Max.
Компьютерная томография показала наличие крупного новообразования со смещением структур головного мозга. После стабилизации состояния пациента врачи провели МРТ с контрастным усилением, выявившую сильный отек.
Нейрохирурги провели пластическую трепанацию черепа и удалили опухоль. После экстренного вмешательства у пациента восстановились речь и двигательные функции. Контрольная томография подтвердила положительную динамику. В настоящее время мужчина ходит самостоятельно и готовится к выписке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациента с закупоркой сосуда головного мозга.
В августе инновационная компьютерная система помогла британским хирургам удалить опухоль мозга.
В том же месяце в Подмосковье врачи вылечили ишемический инсульт у гражданина Северной Кореи.