Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2027–2029 годы с доходами в 5,9 трлн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

«Двадцать пятого ноября Мосгордума приняла закон о бюджете города Москвы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Сразу хочу подчеркнуть главное: каждый рубль из бюджета Москва тратит в интересах своих жителей», – цитирует РИА «Новости» председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Доходы бюджета Москвы в 2027 году запланированы в сумме 5,938 трлн рублей, расходы составят 6,589 трлн рублей. В 2028 году доходы вырастут до 6,205 трлн рублей, а расходы – до 6,706 трлн рублей. На 2029 год доходы предусмотрены в объеме 6,517 трлн рублей, расходы – 6,858 трлн рублей.

Социальные расходы составят половину бюджета на этот период. На социальную поддержку жителей заложено 2,4 трлн рублей, на здравоохранение – около 2 трлн (3,8 трлн с учетом ОМС). На развитие транспорта выделено 4 трлн рублей, а на образование – 2,5 трлн рублей. Бюджет также сохранит поддержку участников СВО, программы реновации и развитие инфраструктуры в соответствии со стратегическими планами до 2040 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Государственной думы приняли закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

В середине месяца правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета общим объемом около 8,7 трлн рублей.

В прошлом месяце мэр столицы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Московскую городскую думу проект бюджета города на 2027–2029 годы.