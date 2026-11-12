  • Новость часаВстреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
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    Кому выгодно разорение ИИ-корпораций
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 18:47 • Новости дня

    Кабмин одобрил поправки к бюджету на три года

    Кабмин одобрил поправки к проекту бюджета на 2027–2029 годы на 8,7 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы общим объемом около 8,7 трлн рублей.

    Поправки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства, пишет ТАСС.

    Общий объем средств в рамках предложенных изменений составляет около 8,7 трлн рублей. Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение спецоперации на Украине, говорится в материалах Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о выходе на финальную стадию работы над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    В конце октября депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении внесенный правительством проект бюджета на три года.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил о завершении подготовки документа с приоритетом социальных обязательств и обороноспособности.

    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 01:23 • Новости дня
    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»

    В «Монетную неделю» россияне чаще обменивали монеты в 1 и 10 рублей

    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе осенней акции Банка России «Монетная неделя» граждане активно обменивали мелочь, при этом самыми популярными оказались монеты достоинством 1 и 10 рублей.

    Опрос крупнейших банков показал рост интереса россиян к обмену монет на банкноты. Акция Банка России прошла с 26 октября по 7 ноября, передает РИА «Новости».

    В Россельхозбанке сообщили, что за первые восемь дней акции жители России сдали почти 3 млн монет на сумму около 13 млн рублей, что на 11,9% больше весенних показателей.

    Газпромбанк принял 2,2 млн монет на 9,28 млн рублей, чаще всего клиенты приносили монеты в 10, 2 и 1 рубль. В ПСБ объем сданной мелочи составил 1,5 млн монет на 5 млн рублей, а общий вес достиг 6,8 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России началась акция по обмену монет без комиссии. В мае жители страны обменяли накопившуюся мелочь на 252 млн рублей. В 2025 году в ходе аналогичной акции россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян с 16 ноября

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    В дипломатическом ведомстве пояснили, что очередное ужесточение пограничного режима затрагивает выдачу разрешительных документов для трудовой деятельности. Обновленные правила коснутся поездок с целью краткосрочной работы по визе.

    Отдельное внимание в сообщении министерства уделяется представителям спортивной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения на въезд будут в полной мере распространяться на российских граждан, профессионально занимающихся спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска российских спортсменов.

    На прошлой неделе премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

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    12 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Российская делегация вернулась в Москву после встречи с США и Украиной

    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила работу в Абу-Даби и вылетела в Москву в среду вечером.

    Трехсторонние консультации с участием представителей России, США и Украины проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов 10 и 11 ноября, передает РИА «Новости».

    Как сообщил возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский, центральной темой прошедшей встречи стала архитектура европейской безопасности. Он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Москвой и Киевом, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    ООН поддержала переговоры России, США и Украины в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    12 ноября 2026, 14:06 • Новости дня
    Рябков рассказал о поведении делегации Украины на переговорах

    Рябков: Поведение украинской делегации зависит от обсуждаемой тематики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поведение украинской делегации на переговорах зависит от обсуждаемой темы.

    Поведение представителей Киева в ходе диалога меняется в зависимости от вопросов, стоящих на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Слушайте, поведение наших оппонентов и украинской делегации зависит от той тематики, которая обсуждается. Напряженность, безусловно, чувствуется», – заявил дипломат.

    Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном проявлении гибкости со стороны членов украинской делегации на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске срыва усилий по урегулированию украинского кризиса из-за привлечения европейских государств.

    Участники переговоров в Абу-Даби детально отработали повестку дня по Украине в различных форматах.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неуместность присутствия европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта.

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    11 ноября 2026, 23:09 • Новости дня
    Бульдог на СВО нашел под завалами спасшего его от гибели российского бойца

    Бульдог в зоне СВО помог найти под завалами раненого российского бойца

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский бульдог по кличке Булка, которого ранее выходили российские штурмовики, нашел под разрушенным после атаки беспилотника зданием раненого хозяина.

    Военнослужащий с позывным «Виктор» оказался под завалами в результате прямого попадания вражеского ударного дрона, пишет «Комсомольская правда».

    Отсутствие штурмовика при отходе заметили не сразу. Однако в составе поисковой группы на место вернулся бульдог, который взял след и указал местонахождение хозяина. Он разгребал лапами землю и шифер, пока сослуживцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого бойца.

    За несколько месяцев до этого штурмовик спас израненную собаку с перебитой челюстью из-под руин разрушенного здания во время зачистки населенного пункта. Бойцы извлекли осколки и выкормили животное.

    За хороший аппетит и пристрастие к хлебу спасенный бульдог получил кличку Булка. После эвакуации и лечения военнослужащий забрал четвероногого друга в родное село в Воронежской области, где питомец живет у родителей бойца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре рядовой Беляков эвакуировал тяжелораненых товарищей из загоревшейся при атаке БПЛА машины. А также щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации.

    Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве.

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    11 ноября 2026, 23:17 • Новости дня
    Структуры Чачавы утратили контроль над 35% акций Ozon

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над 34,95% акций Ozon

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon сообщил об изменениях в структуре владения компанией, в результате которых структуры предпринимателя Александра Чачавы перестали контролировать почти 35% акций.

    Структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций компании Ozon, передает ТАСС.

    В результате этих изменений Чачава и подконтрольные ему юридические лица больше не могут распоряжаться 75,6 млн акций, принадлежащих обществу. При этом у АО «О23» на данный момент отсутствует новый контролирующий акционер.

    В Ozon указали на то, что подобные изменения в корпоративной структуре никак не отразятся на текущей операционной деятельности группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мобильном приложении Ozon Банка на прошлой неделе произошел массовый сбой. В октябре компания оценила убытки от ударов дронов по логистическим объектам в 30,1 млрд рублей. Ozon также объявил о прекращении действия страховой программы для продавцов.


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    12 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве полковника в Петербурге работал в супермаркете

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в установке взрывного устройства под автомобиль полковника в петербургском микрорайоне Славянка месяц работал грузчиком в супермаркете и следил за военным.

    Слежка за полковником, автомобиль с которым взорвался утром 12 ноября в Славянке, велась как минимум месяц, пишет «Фонтанка». По версии следствия, 31-летний петербуржец установил взрывное устройство под днище автомобиля военнослужащего. Месяц назад мужчина устроился в «Ленту» на Колпинском шоссе по заданию куратора.

    Фигурант был чернорабочим и занимался разгрузкой. Мужчина следил и отмечал, когда полковник возвращается домой, где паркует автомобиль и во сколько уезжает на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства.

    Военный эксперт Юрий Кнутов призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

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    12 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    @ Nikita Tsitsagi/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны России опубликовало снимок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сопроводив его подписью о «долгой ночи».

    «Темнота – наш союзник, огонь – наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Иных подробностей о деятельности Минобороны в ночь на четверг не приводится.

    При этом украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Сарнах Ровненской области и Киеве, передает Telegram-канал «Общественное».

    Кроме того, военный аналитик Борис Рожин в Max-канале показал кадры множественных ракетных ударов по Киеву ночью.

    "Поражались различные инфраструктурные и логистические объекты", - уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины. ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ. Во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


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    11 ноября 2026, 22:28 • Новости дня
    Долина приостановила концертную деятельность
    Долина приостановила концертную деятельность
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народная артистка России Лариса Долина заявила о временной приостановке концертной деятельности для восстановления физических и моральных сил после ряда драматических событий.

    «Я обещала, что сделаю небольшое объявление. Артист, когда выходит на сцену, с каждым его появлением на сцене, с каждым концертом он становится сильнее, увереннее в себе, он становится мастером», – передает РИА «Новости» заявление певицы, которое она сделала во время концерта в Коломне.

    По словам Долиной, за 55 лет творческой деятельности она многое пережила, но последние драматические события отражаются на творчестве и «подрезают крылья». Певица попросила зрителей отпустить ее на некоторое время, пообещав вернуться обновленной и с прежней любовью к профессии.

    «Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Я просто прошу вас немножко, на некоторое время меня отпустить. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю и выйду к вам абсолютно обновленной, новой, но с такой же любовью», – поделилась артистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лариса Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни. В сентябре народная артистка России сравнила себя с Марией Магдалиной после истории с мошенниками. В апреле певица назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни.

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    11 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    В Марий Эл при столкновении легковых автомобилей погибли семь человек

    При столкновении двух автомобилей в Марий Эл погибли семь человек

    В Марий Эл при столкновении легковых автомобилей погибли семь человек
    @ Max-канал Госавтоинспекции Марий Эл

    Tекст: Катерина Туманова

    В Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли семь человек, сообщила в Max-канале Госавтоинспекция региона.

    «Около 20 часов 40 минут на 45 км автодороги Вятка произошло столкновение двух легковых автомашин. В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», – сказано в сообщении.

    На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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