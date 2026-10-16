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Хирурги в Москве по частям восстановили локоть упавшему с турника ребенку
Врачи Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» провели сложную операцию и спасли руку 10-летнему мальчику, который упал с турника и получил перелом плечевой кости, сообщил департамент здравоохранения города.
В столичный детский стационар поступил ребенок с сильной болью и отеком после неудачного лечения в региональной больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.
Ранее пациенту установили конструкцию из спиц и винта. Со временем она не выдержала нагрузки и сместилась. Столичные врачи сняли отек и приступили к повторной сложной операции.
«Локтевой сустав – один из самых подвижных и капризных. Мы собрали все костные отломки и надежно их зафиксировали», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Антон Неверов.
После хирургического вмешательства пациенту потребовалась реабилитация и постепенное удаление поддерживающих конструкций. Спустя три месяца мальчик смог свободно двигать рукой и вернулся к привычной активности.
В июле медики спасли проткнутого ножкой стула россиянина. В июне телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию после перелома руки.