Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве
МВД: Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве
В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы одна из машин выехала на пешеходную зону, где находились люди, сообщили в столичном управлении МВД.
Авария произошла на юго-западе российской столицы, передает ТАСС. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин выехала за пределы проезжей части и оказалась на пешеходной зоне.
«По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из них после столкновения выехала на тротуар. В настоящее время людей осматривают врачи скорой помощи», – сообщили в Главном управлении МВД по Москве.
Представители оперативных служб подтвердили наличие пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Точное количество травмированных граждан в данный момент устанавливается специалистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кутузовском проспекте внедорожник Mercedes вылетел на тротуар.
В Новой Москве при столкновении двух автомобилей погибли два человека.
В центре Петербурга машина после ДТП травмировала пятерых пешеходов на тротуаре.