МВД: Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Авария произошла на юго-западе российской столицы, передает ТАСС. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин выехала за пределы проезжей части и оказалась на пешеходной зоне.

«По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из них после столкновения выехала на тротуар. В настоящее время людей осматривают врачи скорой помощи», – сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

Представители оперативных служб подтвердили наличие пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Точное количество травмированных граждан в данный момент устанавливается специалистами.

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