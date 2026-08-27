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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    27 августа 2026, 20:18 • Новости дня

    Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    МВД: Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы одна из машин выехала на пешеходную зону, где находились люди, сообщили в столичном управлении МВД.

    Авария произошла на юго-западе российской столицы, передает ТАСС. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин выехала за пределы проезжей части и оказалась на пешеходной зоне.

    «По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из них после столкновения выехала на тротуар. В настоящее время людей осматривают врачи скорой помощи», – сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Представители оперативных служб подтвердили наличие пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Точное количество травмированных граждан в данный момент устанавливается специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кутузовском проспекте внедорожник Mercedes вылетел на тротуар.

    В Новой Москве при столкновении двух автомобилей погибли два человека.

    В центре Петербурга машина после ДТП травмировала пятерых пешеходов на тротуаре.

    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 00:40 • Новости дня
    Границу с Грузией через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. человек

    Границу с Грузией за неделю пересекли более 113 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

    «Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что… за прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тыс. машин и более 113 тыс. человек», – приводит сообщение ведомства агентство «Прайм».

    Неделей ранее Федеральная таможенная служба России отчитывалась о рекордном пассажиропотоке на этом участке. За одни сутки пункт пропуска пересекли более 20 тыс. пассажиров.

    В середине августа через границу ежесуточно проходили свыше 19 тыс. человек. Высокая интенсивность потока сопровождалась рекордным скоплением легковых автомобилей, причем статистика учитывает как выезд из России, так и въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин в 2025 году  отметил  успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП. На границе Эстонии и России в июне образовалась очередь. На границе с Абхазией возобновили движение через КПП «Псоу».

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    26 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Москвич метнул топор в сделавшего замечание случайного прохожего

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице местный житель упражнялся в метании топора, он метнул это оружие в прохожего, попытавшегося остановить странную тренировку на деревьях, сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел на Чонгарском бульваре, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Местный житель упражнялся в метании топора, используя в качестве мишеней деревья возле жилого дома. Это привлекло внимание 36-летнего мужчины, решившего сделать замечание.

    В ответ на критику дебошир метнул свое оружие в этого прохожего.

    Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции оперативно задержали нападавшего. Им оказался 51-летний житель столицы. Пострадавшего госпитализировали с резаной раной колена.

    На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного пистолетом дебошира в московском фитнес-клубе.

    В августе прошлого года спецназовец нейтрализовал агрессивного мужчину с топором на детской площадке.

    Осенью правоохранители пресекли нападение неадекватного хулигана на курьера возле столичной школы.

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    26 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве

    Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, одному из водителей стало плохо за рулем непосредственно перед ДТП в Новой Москве, сообщает столичный дептранс.

    «Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.

    Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

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    25 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.

    Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.

    На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Месяцем ранее два человека погибли при столкновении автомобиля BMW и фуры в Новой Москве.

    В мае на юго-западе столицы легковая машина протаранила здание ресторана из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.

    В прошлом году на Живописном мосту 57-летний бизнесмен разбился насмерть в результате сердечного приступа за рулем спорткара.

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    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    26 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату начала производства Lada Azimut

    «АвтоВАЗ» сообщил о старте производства Lada Azimut в сентябре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Серийный выпуск нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнется в сентябре текущего года, несмотря на слухи о переносе сроков, сообщил «АвтоВАЗ».

    Крупнейший российский автопроизводитель подтвердил готовность начать серийный выпуск нового кроссовера Lada Azimut в сентябре текущего года, передает РИА «Новости». В компании опровергли слухи о возможном переносе запуска на следующий год.

    «Мы подтверждаем планы по старту производства автомобиля в сентябре текущего года», – прокомментировали в пресс-службе концерна сообщения о якобы переносе старта производства Lada Azimut на 2027 год. Таким образом, отечественный автогигант намерен четко следовать ранее утвержденному графику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию производственных линий для выпуска данной модели.

    В прошлом году компания впервые представила этот кроссовер на платформе Vesta в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Летом генеральный директор предприятия Максим Соколов назвал гибридные автомобили более перспективными для отечественного рынка.

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    26 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Мальчик прокатился на сцепке вагонов поезда в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Школьник совершил поездку на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, его мать привлекли к административной ответственности, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Сотрудники полиции задержали малолетнего зацепера на станции «Славянский бульвар», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Школьник решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами поезда.

    Мальчик не получил травм, его передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

    В отношении матери юного нарушителя составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ей грозит официальное предупреждение либо штраф в размере до 2 тыс. рублей.

    В мае нетрезвый юноша прокатился на задней подножке поезда московского метро.

    В апреле суд арестовал на девять суток москвича за поездку на сцепке вагонов.

    В прошлом году полиция задержала проехавшую на лобовом стекле поезда метро девушку.

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    25 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы сотрудники полиции пресекли ночные гонки на питбайках, задержаны и доставлены в отдел более десятка нарушителей, включая несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.

    Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.

    Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.

    В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.

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    25 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: Volkswagen уволит до 140 тыс. сотрудников

    Bloomberg: Автоконцерн Volkswagen сократит до 140 тыс. рабочих мест

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen планирует масштабные увольнения из-за критического положения компании и возможного закрытия нерентабельных заводов.

    Массовые сокращения персонала в автомобильном концерне Volkswagen затронут до 140 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «В то время как руководство наметило сокращения, которые могут ликвидировать до 100 тыс. мест, представители профсоюза заявили, что еще 40 тыс. рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия заводы в Германии будут вынуждены прекратить работу», – отмечает агентство.

    На этой неделе руководство проведет серию встреч с сотрудниками немецких предприятий. Генеральный директор Оливер Блюме сообщил о необходимости уменьшить производственные мощности в Европе более чем на 500 тыс. автомобилей ежегодно.

    Глава компании пока не объявлял о закрытии конкретных площадок. При этом он предупредил, что немецкие заводы обходятся слишком дорого по сравнению с конкурентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле немецкие СМИ сообщили о планах Volkswagen сократить до 120 тыс. рабочих мест.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме анонсировал увольнение 19 тыс. сотрудников на немецких заводах компании к концу 2026 года.

    В августе Федеральное статистическое бюро Германии зафиксировало падение численности работников в автомобильной промышленности страны до рекордно низкого уровня за последние два десятилетия.

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    25 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    В столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП с участием двух автомобилей около деревни Пыхтино в Новой Москве погибли два человека, сообщила Госавтоинспекция.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Представители ведомства подтвердили факт трагедии. «По предварительным данным, в районе деревни Пыхтино произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли два человека», – говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции Москвы в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне один водитель погиб в массовой аварии на юге Москвы.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

    Весной текущего года ДТП с участием грузовика на севере столицы унесло жизни еще двух человек.

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    25 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    В лобовом ДТП в Волгоградской области погиб ребенок

    МВД: В лобовом ДТП в Волгоградской области погиб ребенок

    Tекст: Денис Тельманов

    В Городищенском районе Волгоградской области произошло смертельное лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика, унесшее жизни двух человек, включая подростка, сообщили в региональном главке МВД.

    Трагедия произошла во вторник утром на 44-м километре трассы Р-260 Волгоград – Каменск – Шахтинск – Луганск, передает РИА «Новости». Водитель легкового автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Sitrak.

    «В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его 13-летний пассажир от полученных травм скончались, 57-летний пассажир автомобиля Ford доставлен в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в региональном главке МВД.

    В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять детали и причины смертельной аварии в Городищенском районе Волгоградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Волгоградской области в массовом ДТП пострадали шесть человек. Месяцем ранее в Костромской области жертвами лобового столкновения легковушки с грузовиком Sitrak стали пять человек.

    В Донецкой народной республике из-за выезда кроссовера на встречную полосу погибли пятеро пассажиров другого автомобиля.

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    26 августа 2026, 16:24 • Новости дня
    Систему ДЭГ в Москве решили протестировать вопросом о памятнике Пушкину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о возвращении монумента поэту Александру Пушкину на Тверской бульвар в Москве станет темой тестирования системы электронного голосования в столице.

    Инициатива о переносе скульптуры принадлежит народному артисту РСФСР и председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Предложение режиссера было направлено в Общественный штаб, передает «Интерфакс». Проверка работы платформы запланирована на 28 августа.

    «Мы в Общественном штабе считаем, что это очень интересный для москвичей вопрос. Ведь первоначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю – примерно в ста метрах от той точки, где он располагается сегодня», – заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Он отметил, что тестирование позволит проверить удобство системы как дистанционно, так и на участках.

    В сентябре электронное голосование будет применяться на выборах в Госдуму, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев призвал сделать экстерриториальные участки для электронного голосования устойчивой электоральной привычкой.

    В марте 2024 года в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента России приняли участие более 500 тыс. москвичей.

    Во время самих выборов московская система онлайн-голосования успешно отразила большое количество кибератак из-за рубежа.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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