Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Путин внес в парламент КЧР кандидатуры на пост главы республики
Путин внес кандидатуры Темрезова, Чайки и Шнахова на пост главы КЧР
Президент России Владимир Путин направил на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии троих претендентов на высший региональный пост, включая действующего руководителя Рашида Темрезова.
Путин предложил региональному парламенту кандидатуры для избрания на должность руководителя Карачаево-Черкесии, передает парламент КЧР в «Макс». В список вошли три политических деятеля, выдвинутые различными партиями.
Партия «Единая Россия» выдвинула действующего руководителя региона Рашида Темрезова. От ЛДПР представлен Александр Чайка, занимающий пост председателя парламентского комитета по регламенту и мандатным вопросам.
Третьим кандидатом стал Крым Шнахов от партии «Справедливая Россия», который руководит комитетом по промышленности, транспорту и энергетике. Депутаты выберут нового главу республики в единый день голосования 20 сентября на очередном пленарном заседании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава государства напомнил об истечении полномочий высших должностных лиц Карачаево-Черкесии.
Ранее Владимир Путин поручил руководителю региона Рашиду Темрезову привлекать ветеранов специальной военной операции в органы власти.
В прошлом году российский лидер призвал активнее добиваться ликвидации второй смены в школах республики.