Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Ставропольского края Владимировым

Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.0 комментариев
Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.0 комментариев
Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.2 комментария
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В ходе беседы с экипажем корабля Путин отметил: «Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», передает ТАСС.
Фрегат «Адмирал Григорович» 27 июля успешно отразил атаки беспилотников в районе Кронштадта. Корабль прибыл туда после завершения 20-месячного боевого задания. Экипаж выполнил все поставленные задачи, а командир теперь официально станет капитаном 2-го ранга.
Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.
Учения «Июльский шторм» стартовали 23 июля и охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей, передает ТАСС. В маневрах участвуют более 150 кораблей и судов обеспечения, а также свыше 15 тысяч военнослужащих.
Президент России Владимир Путин, проверяя ход учений по видеосвязи, заявил: «Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач». По словам главы государства, особое внимание уделяется отражению атак с воздуха и работе в сложных боевых условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Петербурга. Президент прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в День Военно-морского флота. Путин заявил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»
«Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.
Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.
«Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.
Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.
Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.
По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.
Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.
«Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.
В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.
Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.
Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.
Президент России Владимир Путин подошел к жителям и гостям города во время визита в Петербург, передает РИА «Новости». Общение с гражданами прошло на Дворцовой площади, где собравшиеся приветствовали главу государства аплодисментами и восклицаниями: «Ура!».
В ходе беседы Путин пообщался с мужчиной, который рассказал о своей службе на флоте. Мужчина обратился к президенту со словами: «Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит все». В ответ Путин сказал: «При вашей поддержке».
Также президент выполнил просьбу мальчика и согласился сфотографироваться с ним.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».
Патрушев отметил пользу изучения иностранных языков. «Может быть, знание русского языка поможет натовцам наконец понять слова президента России (Владимира Путина) о том, что наше государство не собирается нападать на страны НАТО», – заявил Патрушев.
По словам Патрушева, заявления о якобы агрессивных намерениях Москвы не имеют смысла и используются лишь для отвлечения внимания европейцев от сложной экономической ситуации в Евросоюзе, передает РИА «Новости».
Патрушев подчеркнул, что использовать можно «любой язык кроме языка силы, угроз и шантажа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам НАТО, что им придется выучить русский язык, если они не увеличат военные расходы до 5% ВВП.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом возможность организации встречи лидеров по вопросу Украины в Стамбуле, передает ТАСС.
По словам Эрдогана, он рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным и Трампом уже на этой неделе.
Ранее президент США Дональд Трамп отказался подтверждать или опровергать возможность встречи с Владимиром Путиным в Китае.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может пройти в Пекине, если Трамп приедет в Китай в сентябре.
Россия учла опыт специальной военной операции при проведении учений ВМФ «Июльский шторм», заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства проверил ход маневров по видеосвязи и подробно остановился на ключевых целях тренировки.
По словам Путина, главная задача учений – это отработка действий военно-морских сил при отражении нападения с моря и выполнение всего комплекса нестандартных, сложных задач, максимально приближенных к реальным боевым условиям. Президент подчеркнул: «В том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Адмиралтействе Петербурга. Глава государства в День Военно-морского флота прибыл на территорию Главного Адмиралтейства.
На площади перед зданием Адмиралтейства президента встретила рота почетного караула, после чего глава государства пообщался с командованием ВМФ и лично пожал руки офицерам, передает ТАСС.
В ходе визита Путин заслушает доклады военных и посетит учения ВМФ, в том числе посмотрит учебные стрельбы и пообщается с военачальниками.
Также, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. В программе визита – осмотр нового спортивного объекта и знакомство с работой молодежного конструкторского бюро, пишет РИА «Новости».
В университете Путина будут сопровождать министр науки и высшего образования Николай Фальков, губернатор Александр Беглов и помощник президента Николай Патрушев. Песков отметил, что вуз готовит специалистов для судостроения и внедрения новых технологий в отрасли.
Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.
В воскресенье Песков заявил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.
Ранее Путин сообщил, что будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов.
Президент Владимир Путин заявил о намерении и дальше оснащать Военно-морской флот России передовой техникой и вооружением, передает ТАСС.
«Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружением», – сказал Путин.
Президент сделал это заявление во время проверки хода учений «Июльский шторм» по видеосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Глава государства поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в этот день намерен наблюдать за учениями Военно-морского флота, заслушать доклады военного командования, а также посетить Петербургский государственный морской технический университет, передает РИА «Новости».
В воскресенье Песков заявил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.
Ранее Путин сообщил, что будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов.
Работники научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) преподнесли президенту России Владимиру Путину специальный подарок, передает ТАСС. Путину передали алый бархатный футляр с масштабированной моделью ракеты «Ангара», выполненной из титана.
На титановой модели изображена взлетающая ракета с клубами дыма, выходящими из пяти двигателей и отлитыми на шестиугольной плакетке. Основание макета украшено эмблемами научных учреждений и Роскосмоса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм».
Путин в День Военно-морского флота посетил Никольский морской собор в Кронштадте, передает РИА «Новости». Главу государства встретил настоятель собора, который провел для него краткую экскурсию.
Президент России приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца, а также поставил свечи за упокой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил личный состав Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе в Петербурге. Глава государства прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Путин заявил, что опыт спецоперации на Украине учитывается при учениях ВМФ «Июльский шторм». Президент России во время рабочей поездки в Петербург обратился к жителям на Дворцовой площади, уделив внимание личным обращениям.
В ходе встречи президент предложил первым рассмотреть вопрос повышения эффективности национальной морской политики, с докладом по этой теме выступил председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сообщил Кремль в Telegram-канале.
«У нас сегодня два вопроса. Один касается вопроса в повышении эффективности национальной морской политики. Докладывать будет Николай Платонович Патрушев», – сказал Путин.
После этого глава государства попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева доложить о мерах по обеспечению общественной безопасности на едином дне голосования в сентябре 2025 года.
В начале июля Путин обсудил с Совбезом борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
Его визит приурочен ко Дню Военно-морского флота, который в этом году отмечается именно в эту дату. Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава государства ознакомится с разработками молодежного конструкторского бюро вуза, а также посетит научно-производственный корпус и Центр единоборств, передает ТАСС.
СПбГМТУ считается одной из ведущих технических школ страны и уникальным профильным университетом. Университет включает семь факультетов, передовую инженерную школу «Судостроение Индустрии 4.0», военный учебный центр, колледж, инженерные классы, а также 53 научно-образовательные и 16 базовых кафедр.
Путин регулярно посещает «Корабелку», которая остается единственным вузом в России, готовящим специалистов по всем направлениям судостроения. Предыдущий визит президента в университет состоялся в январе прошлого года.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в рамках празднования Дня ВМФ в Петербурге президент России посетит знаменитую «Корабелку» и ознакомится с инновационными проектами молодежного конструкторского бюро, включая разработку электросудна «Мойка 2.0».
Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.
В ходе беседы Матвиенко рассказала главе государства о результатах работы верхней палаты в весеннюю сессию, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Путин отметил, что Совет Федерации занимался решением ключевых задач, связанных со структурными изменениями в экономике страны и социальными вопросами.
Путин особо отметил вклад сенаторов, подчеркнув: «Хочу Вас и всех сенаторов за это поблагодарить». Он добавил, что проделанная работа была большой и носила позитивный характер.
Ранее в пятницу Путин провел совещание с Совбезом, где были затронуты вопросы национальной морской политики и подготовки к единому дню голосования.