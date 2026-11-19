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FT: Брюссель готов рассмотреть поэтапную отмену антироссийских санкций
Встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС возродила страхи европейцев по поводу заключения крупной сделки за их спиной, поэтому евроспонсоры Киева задумались о пошаговой отмене санкций против Москвы.
Встреча лидеров трех держав на полях саммита АТЭС вызвала у европейцев опасения по поводу возможной сделки, аналогичной Ялтинскому соглашению. Подобный сценарий ставит под угрозу дипломатические усилия Германии, Великобритании и Франции по учету интересов Европы в переговорах Вашингтона с Москвой.
«Такая попытка поставит под угрозу многомесячные дипломатические усилия так называемой евротройки – Германии, Великобритании и Франции – по налаживанию отношений с Кушнером и Уиткоффом и обеспечению того, чтобы европейские требования были учтены в переговорах Вашингтона с Москвой», – пишет Financial Times.
Представитель правительства Германии сообщил о готовности к переговорам на саммите в Берлине. По его словам, целью Европы остается суверенная Украина, а отправной точкой для территориальных соглашений должна стать линия соприкосновения. При этом Киев нуждается в надежных гарантиях безопасности после прекращения огня.
«В свою очередь, ЕС рассмотрит возможность «постепенного и обусловленного» снятия санкций с России», – сказано в материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США выразил сомнения в целесообразности военной помощи Украине. Кушнер заявил о важности перезапуска диалога между Россией и Европой. Президент Франции Макрон заявил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.