Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Грузия назначила нового спецпредставителя по России
Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие нынешних торгово-экономических отношений и постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются приоритетными для Грузии», - сказал Ираклий Кобахидзе.
По его словам, «в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией наряду с Женевскими консультациями по безопасности в Закавказье специальный представитель премьер-министра будет играть ключевую роль в выполнении этих задач».
Глава правительства назвал Георгия Зурабашвили «очень опытным дипломатом» и выразил надежду на то, что тот «наилучшим образом выполнит поставленные задачи».
Этот пост вакантен почти год после отставки Георгия Каджая по собственному желанию.
Первый спецпредставитель по России премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, занимавший эту должность в 2012-2024 годах, на днях был назначен послом в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Албанию. После победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта», не восстанавливая с Россией дипломатические отношения, разорванные в 2008 году, перешла к прагматике в экономике и гуманитарных отношениях, и Зураб Абашидзе играл в этом ключевую роль.