Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается
Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.
«Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.