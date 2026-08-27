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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    16 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня

    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

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    27 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города

    Марокко усилило давление на Испанию из-за территориальных претензий

    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После летнего наплыва более 70 тыс. мигрантов в Сеуту Рабат возобновил территориальные претензии к Мадриду, публично призвав освободить оккупированные анклавы.

    Политическое напряжение между Мадридом и Рабатом продолжает нарастать на фоне недавнего миграционного кризиса, передает Politico.

    В понедельник на церемонии в королевском дворце министр по делам ислама Марокко Ахмед Тауфик упомянул имама XV века как символ для марокканцев «освободить оккупированные города».

    Заявление касалось испанских автономных городов Сеута и Мелилья, где проживают около 170 тыс. человек. На прошлой неделе МИД Испании уже отверг предложение марокканского министра юстиции обсудить будущее этих территорий на основе «исторических прав» Рабата. Испанский премьер Педро Санчес стремится избежать открытого конфликта перед выборами.

    Оппозиция жестко критикует Санчеса за уступки Рабату. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер ведет себя скорее как подданный Марокко, а крайне правая партия Vox назвала миграционный кризис «гибридной войной». Эксперты предполагают, что действия Рабата могут быть сигналом Вашингтону и Израилю, демонстрирующим влияние короля Мухаммеда VI, поддерживающего тесные связи с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Мадрид приравнял проникновение марокканцев в Сеуту к посягательству на государственный суверенитет.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за бездействия.

    Сотни прибывших из Марокко нелегалов устроили митинг с требованием политического убежища.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах

    New Scientist: Аномальная жара приведет к рекордному таянию ледников в Альпах

    Стало известно о рекордном таянии ледников в европейских Альпах
    @ IMAGO/Michelangelo Oprandi/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары альпийские ледники могут побить рекорд таяния, что грозит обмелением крупнейших европейских рек и разрушительными горными обвалами.

    После серии рекордных летних волн тепла ледники в Альпах теряют массу беспрецедентными темпами, передает New Scientist.

    Только с поверхности Ронского ледника растаяло более девяти метров льда. По прогнозам синоптиков, высокие температуры могут сохраниться и осенью.

    «Я слежу за тем, чтобы они были просверлены достаточно глубоко, чтобы выжить. За исключением случаев, когда у нас такие особые условия, как этим летом», – рассказал исследователь Андреас Баудер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он отметил, что таяния было слишком много.

    Ученые предупреждают, что в 2026 году потери льда могут превысить рекордные показатели 2022 года, когда из-за сахарской пыли растаяло 6% всех альпийских ледников. За последние 50 лет в Швейцарии уже исчезло более тысячи ледников, что составляет 40% от их общего числа. Этим летом могут растаять еще 30 ледников.

    Ронский ледник, питающий одноименную реку, потерял 30 млн тонн льда только в этом году. Сокращение ледников угрожает уровню воды в крупнейших реках Европы, включая Рону, По, Рейн и Дунай. Это может привести к проблемам с гидроэнергетикой, охлаждением атомных станций и судоходством, а также усугубить будущие засухи.

    Вместе с ледниками оттаивает и вечная мерзлота, что повышает риск катастрофических обвалов. В мае 2025 года обрушение ледника Бирч привело к сходу 20 млн тонн камней и льда. Эксперты подчеркивают необходимость перехода от попыток сохранить ледники к мониторингу для предотвращения стихийных бедствий, так как при текущей климатической политике более 97% альпийских ледников исчезнут к 2100 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной досрочно завершил сезон на итальянском леднике Стельвио.

    Ученые спрогнозировали пик сокращения числа ледников на середину этого столетия.

    Ранее массовый обвал ледника на юге Швейцарии частично разрушил небольшую деревню Блаттен.

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    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    26 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Депутат Колесник допустил прекращение поставок российской нефти в Венгрию
    Депутат Колесник допустил прекращение поставок российской нефти в Венгрию
    @ Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экспорт российской нефти в Венгрию оказался под угрозой после изменения политического курса Будапешта под давлением Брюсселя, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Возможная остановка транзита нефти и газа связана с недавними заявлениями венгерских властей, передает Газета.Ru. Колесник отметил, что европейское государство начало воспринимать Москву как угрозу.

    «Дали ему команду теперь относиться к России плохо. Пытаются сорвать какие-то дивиденды. Я думаю, что и поставки нефти в Венгрию, поставки энергоносителей в Венгрию из России под вопросом после таких заявлений», – подчеркнул парламентарий.

    По словам депутата, соответствующее указание изменить риторику поступило руководству страны напрямую из Брюсселя. Колесник добавил, что под влиянием Европейского союза Будапешт способен самостоятельно отказаться от закупок российского топлива в рамках общей западной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Месяцем ранее посольство страны в Москве опровергло слухи о расторжении двустороннего экономического сотрудничества.

    В прошлом году премьер-министр Виктор Орбан анонсировал поиск способов сохранения поставок российских энергоносителей.

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    27 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе стабилизировались около 792 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних скачков на фоне ближневосточного конфликта котировки голубого топлива на европейских площадках продемонстрировали спад, опустившись ниже психологически важного уровня в 800 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE держится на уровне 792 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром торги открылись на отметке 795,4 доллара, показав незначительный рост, однако вскоре котировки немного снизились. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара.

    Энергетический рынок Европы остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, а по итогам июля выросли еще на 20%, достигнув 637,5 доллара. В прошлую пятницу стоимость газа впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, но накануне вновь опустилась ниже этого рубежа.

    Исторически текущие показатели все еще далеки от рекордных значений энергетического кризиса 2021–2022 годов. Подобных устойчиво высоких цен газовые распределительные центры Европы не видели с момента своего создания в 1996 году.

    Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Днем ранее газовые котировки на европейских площадках опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    До этого биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    27 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Нелегалы массово прорвались в Испанию на гидроциклах

    Сотни мигрантов переправились из Сеуты в Испанию на гидроциклах

    Tекст: Мария Иванова

    С июля сотни нелегалов добрались до материковой Испании из Сеуты, используя гидроциклы и скоростные катера для пересечения пролива.

    Испанские правоохранительные органы отмечают резкий рост числа нелегалов, прибывающих на Пиренейский полуостров из Сеуты на скоростных катерах и гидроциклах, пишет газета El Mundo.

    По данным полиции, с момента массового прорыва границы этим опасным маршрутом воспользовались уже около 250 человек.

    Стоимость нелегальной переправы, организованной преступными группировками, составляет от трех до шести тыс. евро. Использование быстроходных судов не является новой тактикой для контрабандистов, однако потенциальный масштаб перевозок стал главным фактором риска. В силовых ведомствах Испании серьезно обеспокоены тем, что миграционный кризис может выйти далеко за пределы автономного города, отмеачет ТАСС.

    В июле десятки тысяч мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обойдя волнолом на границе с Марокко. Для обеспечения безопасности Мадрид привлек военных. Власти оценивают, что в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, хотя большинство из них, предположительно, вернулось обратно. Правительство Испании до сих пор не имеет точных данных о количестве мигрантов, оставшихся в Сеуте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организованные преступные группировки изменили тактику нелегальной миграции в Испанию.

    При этом подавляющее большинство из десятков тысяч проникших в анклав людей вернулось обратно в Марокко.

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    27 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии признала колоссальные потери электроэнергии в Европе

    ЕК сообщила о потере 10 тераватт-часов электричества из-за нехватки сетей

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за недостатка сетевой инфраструктуры и мощностей для хранения Европа лишилась объема энергии, достаточного для снабжения 3 млн домохозяйств в течение года.

    В прошлом году Европа лишилась 10 тераватт-часов произведенного из возобновляемых источников электричества, передает РИА «Новости».

    Причиной стал острый дефицит сетевой инфраструктуры и систем хранения.

    «В прошлом году Евросоюз установил более 80 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, однако мощности, в несколько раз превышающие этот объем, все еще ожидают подключения», – констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Политик признала, что перевод европейской промышленности на электричество серьезно осложняется высокими тарифами. Сейчас электроэнергия обходится предприятиям Евросоюза почти в три раза дороже природного газа. Для решения проблемы необходимо срочно модернизировать сети и развивать системы хранения.

    Сейчас свыше 70% электричества в Европе вырабатывается из низкоуглеродных источников, включая атомную генерацию. При этом на долю электроэнергии приходится лишь около четверти конечного потребления в регионе. Власти планируют ускорить электрификацию транспорта и промышленности для снижения зависимости от импорта ископаемого топлива.

    Глава Еврокомиссии также предложила изменить налогообложение энергоносителей, чтобы сборы на электричество не превышали газовые. Кроме того, планируется сохранить бесплатные квоты на выбросы после 2030 года для инвестирующих в местное производство компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия обнародовала масштабную инициативу по ускоренной электрификации и изменению системы углеродных квот.

    Ранее ведомство подготовило обширный план по модернизации электросетей в странах Евросоюза для снижения стоимости электричества.

    При этом европейские компании вынуждены платить за электроэнергию в два-три раза больше американских конкурентов.

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    27 августа 2026, 04:28 • Новости дня
    Нефтяной танкер поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на местные власти.

    По данным UKMTO, на борту вспыхнул пожар, позднее возгорание ликвидировали. Угрозы экипажу нет, сведений о каком-либо воздействии инцидента на окружающую среду не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

    Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума.

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    27 августа 2026, 08:29 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о финансовых проблемах Европы

    Дмитриев сообщил об исчерпании возможностей Европы финансировать конфликты

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое удорожание долговых обязательств, требующее от Евросоюза дополнительных 35 млрд евро ежегодно, стремительно сокращает возможности региона по дальнейшему спонсированию военных конфликтов, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Страны Европейского союза теряют возможности для финансового обеспечения военных конфликтов, передает ТАСС. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, стоимость долговых обязательств в Европе заметно увеличилась. В частности, доходность десятилетних облигаций в еврозоне поднялась на 3,5%, в Британии – на 4,7%, а в Германии – на 2,7%.

    «При объеме заимствований в один трлн евро это означает увеличение ежегодных расходов на выплату процентов примерно на 35 с лишним миллиардов евро. У разжигателей войны в ЕС заканчиваются варианты финансирования», – подчеркнул Дмитриев в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку британского премьера Кира Стармера важным сигналом для европейских разжигателей войны.

    Ранее спецпредставитель президента России сообщил о потере Евросоюзом 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    Промышленность Германии на фоне роста затрат на энергоносители полностью утратила свою конкурентоспособность.

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    27 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Euractiv: Cоздание украинской системы ПВО Freya займет два года

    Tекст: Мария Иванова

    Создание новой украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya затягивается из-за нежелания компаний делиться технологиями и потребует минимум двух лет.

    Создание украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya столкнулось с задержками и потребует минимум двух лет, сообщает Euractiv.

    Десять европейских государств, включая Британию и Украину, решили разработать собственную недорогую ПРО из-за нехватки американских перехватчиков Patriot, отмечает РИА «Новости».

    Генеральный директор Украинского совета оружейников Федорко выразил сомнения в быстрых сроках реализации инициативы после переговоров с 12 компаниями-участницами. «Я думаю, что это займет не менее двух лет», – сказал он.

    Разработкой занимается украинская компания Fire Point, создающая перехватчик и пусковую установку на базе российской С-400. Европейские партнеры, такие как Leonardo, Kongsberg и Hensoldt, предоставят радары и системы управления. Ожидаемая стоимость одной ракеты Freya составит 700 тыс. долларов, что значительно дешевле четырехмиллионных ракет Patriot. Задержки связаны не с финансированием, а с нежеланием участников делиться секретными технологиями.

    В июле лидеры девяти европейских стран и Украина объявили о формировании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и делают западные страны его прямыми участниками. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные столкнулись с острым дефицитом боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

    Девять европейских государств и Украина объявили о формировании новой оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Страны Европы договорились поддержать разработку дешевой альтернативы американским комплексам под названием Project Freyja.

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    27 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 793 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах демонстрирует незначительный рост, торгуясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе в четверг демонстрируют слабый рост, находясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на уровне 795,4 доллара. К 14.31 по московскому времени показатель составил 793,4 доллара, прибавив 0,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В результате средние котировки за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость подскочила почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    На прошлой неделе цены впервые за пять месяцев преодолели порог в 800 долларов, однако накануне вновь опустились ниже этой отметки. Исторический рекорд стоимости был зафиксирован весной 2022 года, когда показатель достиг 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на европейских биржах превысила 800 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки упали почти до этой психологической отметки.

    К утру четверга сентябрьские фьючерсы стабилизировались около уровня 792 долларов.

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    27 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Минобороны Швеции сообщило о выделении 14 млн долларов на оружие Украине

    Минобороны Швеции: Стокгольм выделит 14 млн долларов на оружие Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Швеции приняли решение выделить дополнительные 14 млн долларов на приобретение американских вооружений для нужд Киева, сообщило Минобороны королевства.

    Финансирование осуществляется в рамках программы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), запущенной летом 2025 года, передает РИА «Новости». Данная инициатива позволяет европейским государствам и Канаде оплачивать поставки военной техники из США на Украину.

    «Около 133 млн шведских крон (14 млн долларов) выделяется на инициативу PURL», – говорится в официальном сообщении шведского министерства обороны. Всего к настоящему моменту Стокгольм направил на закупку американского оружия для украинской стороны 552 млн долларов.

    В феврале Швеция направила 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    В июне Финляндия выделила 40 млн евро в рамках инициативы PURL.

    В июле европейские государства приобрели военную продукцию у американских подрядчиков для передачи ВСУ.

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    27 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    Швеция решила отдать Украине десять катеров береговой охраны

    Tекст: Денис Тельманов

    Стокгольм передаст Киеву десять скоростных катеров береговой охраны для проведения спасательных операций и разминирования водоемов.

    Шведские власти поручили национальной береговой охране подготовить к отправке на Украину десять плавсредств, передает ТАСС. Решение было озвучено правительственной канцелярией скандинавского государства.

    Перед отправкой с катеров демонтируют все специализированное оборудование. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует задействовать полученную технику «для проведения спасательных работ на воде, включая разминирование русел рек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Военно-морские силы Украины получили от Швеции скоростные катера Combat Boat 90.

    В июле текущего года Стокгольм пообещал передать киевскому режиму 32 истребителя Gripen.

    Зимой Министерство обороны Швеции выделило 100 млн долларов на закупку американского вооружения для ВСУ.

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