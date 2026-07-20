  • Новость часаПо факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
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    Прибалтику разрывает от мыслей про ядерное оружие
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    Обломки сбитых дронов ВСУ повредили жилые дома в Подольске
    Хинштейн: Пропавшими без вести остаются 330 курян
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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    28 комментариев
    20 июля 2026, 09:09 • Новости дня

    Посольство Венгрии опровергло расторжение экономических связей с Россией

    Посольство Венгрии опровергло планы Будапешта пересмотра отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывание министра обороны Венгрии о намерении «захлопнуть дверь» перед России не является общим заявлением об отношениях двух стран, заявили в посольстве Венгрии.

    Дипмиссия Венгрии в Москве опровергла сообщения о намерении Будапешта пересмотреть или расторгнуть экономическое сотрудничество с Россией, передают «Известия».

    Представитель посольства подчеркнул: «Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество».

    В посольстве уточнили, что слова министра обороны касались исключительно политики безопасности и защиты от иностранной разведки. Там отметили, что Венгрия стремится поддерживать отношения с Россией на основе взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.

    В посольстве напомнили также, что при правительстве Виктора Орбана Москва и Будапешт заключили соглашение о поставках газа сроком на 15 лет. Кроме того, Венгрия закупает у России топливо для АЭС «Пакш», а Росатом реализует проект строительства станции «Пакш-2».

    Венгрия может пересмотреть условия сотрудничества с Росатомом в рамках строительства АЭС «Пакш-2».

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации предоставить ответы на все вопросы венгерских властей по проекту строительства АЭС «Пакш-2».

    19 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Тверь включили в «Золотое кольцо России»

    Тверь официально вошла в туристический маршурт «Золотое кольцо»

    Тверь включили в «Золотое кольцо России»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Город официально стал частью знаменитого национального туристического маршрута, что открывает новые перспективы для развития местной экономики и инфраструктуры.

    Тверь стала полноправным участником национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», передает РИА «Новости».

    Информацию о новом статусе города подтвердил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время торжественного открытия Дня города.

    Заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 60-летия создания знаменитого маршрута в 2027 году, состоялось в июне на площадке форума «Путешествуй!» в Москве. Именно там обсуждались перспективы расширения туристической сети.

    «Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» – написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

    Позднее Королев отметил, что местные жители с большим воодушевлением восприняли известие. По его мнению, обретение нового статуса не только стимулирует туризм, но и будет способствовать экономическому росту, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство анонсировало расширение туристического маршрута «Золотое кольцо» на 49 новых населенных пунктов.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время рабочей встречи глава государства отметил особый экономический потенциал данного региона.

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    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июля 2026, 19:29 • Новости дня
    ВКС России поразили два судна в порту Одессы

    ВКС России поразили два судна с военными грузами в порту Одессы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли удар по двум судам типа «балкер», перевозившим грузы военного назначения на рейде порта Одессы.

    Вооруженные силы России успешно атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы, передает РИА «Новости». Удары были нанесены самолетами Воздушно-космических сил и беспилотниками.

    «Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

    В течение дня российские военные продолжили наносить удары по украинским портам и судам, которые используются в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

    До этого военные уничтожили еще три перевозивших военные грузы украинских судна.

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате одной из самых массированных баллистических атак ВС РФ полностью уничтожили производственные мощности и склады украинского предприятия, выпускающего бронежилеты для армии, сообщил Владимир Зеленский.

    «В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», – написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Политик подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua.

    Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении заводов по производству ракетных систем.

    В начале месяца Владимир Зеленский признал бессилие украинской противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    20 июля 2026, 05:13 • Новости дня
    Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о нескольких сотнях дронов ВСУ, которые с вечера воскресенья летели в сторону Москвы, большую часть силы ПВО нейтрализовали на подлете к городу.

    «С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

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    19 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Российские школьники взяли четыре золота на олимпиаде по математике в Шанхае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная российских учащихся продемонстрировала выдающийся результат на соревнованиях в Шанхае, пополнив копилку страны четырьмя золотыми и двумя серебряными наградами, сообщили организаторы.

    Обладателями наград высшего достоинства стали Арина Прокудина из Челябинской области, москвичи Андрей Шишко и Дмитрий Гришко, а также Роман Кравченко из Петербурга. Серебряные медали заслужили петербуржец Александр Скворцов и представитель Республики Татарстан Максим Большаков, передает ТАСС.

    Руководителем триумфальной команды выступил Кирилл Сухов. Специалист возглавляет ресурсный центр дополнительного образования при Президентском физико-математическом лицее № 239 города Петербурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах.

    В прошлом году российская сборная получила пять золотых и одну серебряную награду на математической олимпиаде в Австралии.

    Президент Владимир Путин поздравил юных математиков с этим выдающимся результатом.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    19 июля 2026, 18:41 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирован 23-летний капитан ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения специальной военной операции уничтожен офицер украинской армии Александр Любарец, попавший на фронт прямо со студенческой скамьи.

    Российские военные ликвидировали в зоне боевых действий командира украинских подразделений, передает ТАСС. Офицер оказался на передовой будучи курсантом второго курса военного училища.

    Представитель российских силовых структур подтвердил гибель военнослужащего. «В зоне СВО был ликвидирован капитан ВСУ Александр Любарец. Здесь важно отметить, что ему было всего 23 года, а в зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие узнали о назначении курсантов военных училищ командирами взводов ВСУ.

    В ноябре прошлого года российские силы уничтожили в Харьковской области 21-летнего выпускника Академии Госпогранслужбы Украины.

    В январе текущего года представители силовых структур сообщили о ликвидации пяти украинских офицеров на различных участках фронта.

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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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    19 июля 2026, 23:01 • Новости дня
    Мадьяр захотел передать правление Венгрией шахматистке Полгар

    Мадьяр намерен пригласить в президенты Венгии шахматистку Полгар

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр намерен предложить должность главы государства знаменитой шахматистке Юдит Полгар после отстранения действующего президента.

    Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении выдвинуть кандидатуру шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны, передает РИА «Новости».

    Днем ранее президент страны Тамаш Шуйок сообщил о подписании парламентской поправки, предусматривающей его отстранение от должности.

    Исполнять обязанности главы государства с 20 июля до новых выборов будет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Выборы должны состояться в течение 30 дней.

    «Задача президента – служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели – именно такой человек, поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции», – написал Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит Mata, признанной в России как экстремистская и запрещена).

    Он добавил, что счел бы большой честью ее согласие.

    Юдит Полгар является сильнейшей шахматисткой в истории, 26 лет возглавлявшей мировой женский рейтинг. Она стала единственной женщиной в первой десятке общего рейтинга ФИДЕ и побеждала 11 чемпионов мира.

    По законам Венгрии, для выдвижения кандидата требуется поддержка 1/5 части депутатов, а для назначения – 2/3 голосов парламентариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил инициативу правительства о своем отстранении от должности, но позже венгерский парламент утвердил эту поправку к конституции. Орбан назвал поправку об отстранении президента Венгрии началом произвола.

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    19 июля 2026, 15:06 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по наемникам в Одесской области

    Под Одессой поражены портовая инфраструктура и базы с наемниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабная атака затронула стратегически важные порты, склады с военной техникой и тренировочные базы, где могли находиться иностранные боевики.

    Серия мощных взрывов прогремела на территории портов и военных объектов региона, передает РИА «Новости». Основными целями стали логистические узлы, через которые осуществлялась перевалка топлива и грузов военного назначения для украинской армии.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил детали произошедшего. «Удары были нанесены по порту Южный, тренировочной базе в районе Каролино-Бугаза и военному складу в Черноморске», – заявил он.

    По предварительным данным, в пораженном учебном центре тайно размещались иностранные наемники и добровольческие подразделения.

    Ранее российское оборонное ведомство уже отчитывалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Кроме того, регулярными целями становились грузовые суда, задействованные в скрытой перевозке западных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска.

    В результате этих атак военные поразили критически важные логистические узлы украинской армии.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении цехов по производству беспилотных летательных аппаратов.

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    19 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и погибшего ребенка на Эльбрусе

    Пострадавший мужчина и погибший ребенок найдены на Эльбрусе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе поисково-спасательной операции на Эльбрусе были обнаружены погибший мальчик и пострадавший мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по республике Кабардино-Балкария.

    «По состоянию на 21.20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров)», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Там уточнили, что из-за наступления темноты и погодных условий, эвакуация переносится на 20 июля.

    «Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего, планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшн», – добавили там.

    На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси и спасатели центра «Лидер» МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили о том, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Позже стало известно, что при срыве с вершины Эльбруса погиб ребенок. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели ребенка на Эльбрусе.


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