Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
FT узнала об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС
Государства Европейского союза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за серьезных опасений за благополучие собственного бизнеса, пишет FT.
Страны Евросоюза неохотно поддерживают введение санкций в отношении России на фоне возможных последствий для их бизнеса, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатов ЕС.
По данным издания, согласование существующих ограничений, включая запрет на импорт стали, удобрений и бриллиантов, требовало недель напряженных переговоров.
«ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как страны отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным лидерам», – приводит РИА «Новости» выдержку из газеты.
Дипломаты подчеркнули, что масштабы отказа стран ЕС принимать санкционные предложения достигли беспрецедентного уровня.
Греция, к примеру, выступила против ограничений в отношении российского сжиженного природного газа, опасаясь банкротства местной судоходной компании Dynagas.
Власти Португалии и Германии просили отменить запрет на закупку российской рыбы для поддержки своей рыбоперерабатывающей промышленности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением Запада. Российские власти отмечали неэффективность введенных ограничений и нежелание западных стран признавать провал своей санкционной политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, послы ЕС 15 июля не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Премьер Болгарии Радев пригрозил заблокировать очередные санкции ради защиты национальных интересов. Евродипломаты признали риск срыва принятия нового пакета санкций против России.