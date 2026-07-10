Euractiv сообщил о риске отклонения 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз допускает вероятность того, что новые ограничения против Москвы не будут согласованы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Euractiv.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал принятие двадцать первого пакета антироссийских санкций 13 июля.

Однако сейчас ситуация изменилась. «Один из высокопоставленных дипломатов ЕС ... заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен», – цитирует издание своего источника.

Представители стран Евросоюза пытаются достичь компромисса, чтобы передать документ министрам иностранных дел в понедельник. При этом в ходе обсуждений предлагаемый пакет мер в значительной степени лишается своих самых жестких составляющих.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с усиливающимся давлением. Российские власти отмечали неэффективность ограничений и указывали на то, что западным политикам не хватает смелости признать провал санкционной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций в случае ущерба интересам страны.

МИД Китая предупредил о готовности защитить национальные компании, которые ЕС намерен включить в 21-й пакет антироссийских ограничений.

В июне европейские источники в беседе с Politico сообщили о параллельной разработке более широкого 21-го санкционного пакета с ожидаемым утверждением летом.