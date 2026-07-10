В «Единой России» предложили упростить оформление пособий

Tекст: Мария Иванова

С инициативой упростить получение социальной поддержки выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, передает ТАСС. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направила главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия)», – указано в обращении. Депутат уверена, что современный уровень цифровизации позволяет реализовать пролонгированный режим выплат без ежегодной подачи документов.

Буцкая попросила оценить возможность автоматического продления помощи на основе сведений из налоговой службы и банков. Также она предложила создать на портале госуслуг специальный раздел для проактивного взаимодействия с гражданами, чтобы избавить их от самостоятельного сбора справок на каждую льготу.

Единое пособие предназначено для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет и женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Размер финансовой помощи зависит от доходов и составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за внедрение механизма пакетной подачи документов для семей с детьми на портале госуслуг.

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