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В «Единой России» предложили упростить оформление пособий
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность автоматического назначения единого детского пособия.
С инициативой упростить получение социальной поддержки выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, передает ТАСС. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направила главе Минцифры Максуту Шадаеву.
«Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия)», – указано в обращении. Депутат уверена, что современный уровень цифровизации позволяет реализовать пролонгированный режим выплат без ежегодной подачи документов.
Буцкая попросила оценить возможность автоматического продления помощи на основе сведений из налоговой службы и банков. Также она предложила создать на портале госуслуг специальный раздел для проактивного взаимодействия с гражданами, чтобы избавить их от самостоятельного сбора справок на каждую льготу.
Единое пособие предназначено для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет и женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Размер финансовой помощи зависит от доходов и составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
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