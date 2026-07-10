США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.0 комментариев
МВД сообщило о депортации почти 15 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2026»
В ходе первого этапа масштабной операции правоохранители пресекли свыше 60 тыс. нарушений миграционного законодательства, запретив въезд в страну 29 тыс. иностранцев.
Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
В июне под эгидой ОДКБ МВД совместно с ФСБ и Росфинмониторингом провели первый этап комплексной операции «Нелегал-2026». Основной целью стало противодействие незаконной миграции, а также пресечение деятельности преступных групп и поиск лиц, находящихся в розыске.
Особое внимание уделялось проверке мест проживания иностранцев и их трудовой деятельности. В результате было пресечено более 60 тыс. правонарушений, к ответственности привлекли 10,4 тыс. недобросовестных работодателей.
Въезд в страну закрыли для 29,3 тыс. мигрантов, возбуждено 2000 уголовных дел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года силовики пресекли деятельность крупного канала незаконной миграции.
В феврале 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение режима высылки для нелегалов.
В пятницу МВД раскрыло схему легализации мигрантов в Москве.