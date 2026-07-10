МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ

Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

Tекст: Антон Антонов

«Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

