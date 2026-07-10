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МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
В спасательном ведомстве официально заявили об отсутствии каких-либо происшествий на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве, опровергнув распространяемые в интернете слухи.
Столичный главк МЧС опроверг информацию об инциденте на Московском НПЗ, передает ТАСС.
«В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», – подчеркнули в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце несколько украинских беспилотников долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о локализации возникшего пожара. Позже сотрудники МЧС полностью потушили огонь на территории предприятия.