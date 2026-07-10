Тайный брак с россиянкой лишил испанского подводника секретного допуска

Сержанта ВМС Испании лишили секретного доступа из-за брака с россиянкой

Tекст: Мария Иванова

Сержанта военно-морских сил Испании лишили допуска к секретной информации за утаивание брака с гражданкой России, пишет испанская газета El Pais.

«Национальная судебная коллегия Испании поддержала решение Национального разведывательного центра (CNI) отозвать доступ к информации, отнесенной к категории секретной, у сержанта ВМС Испании А. О. Н., служившего специалистом по радиоэлектронной борьбе на подводной лодке S-70 Galerna, после того как суд счел доказанным, что он скрыл брак с россиянкой и получение российского гражданства», – отмечают журналисты.

По информации издания, разведка выяснила, что военный не сообщил о свадьбе, которая состоялась в Турции в декабре 2023 года.

В Испании союз официально оформили лишь весной 2025 года. Кроме того, сержант, изначально украинец, ставший испанцем, утаил получение паспорта России десять лет назад, передает РИА «Новости».

Ситуацию усугубило заявление военного на собеседовании о том, что в случае гипотетического конфликта с Москвой он просил бы не привлекать его к участию. Суд посчитал, что все эти факты ставят под сомнение лояльность военнослужащего. Адвокат сержанта намерен обжаловать вердикт в Верховном суде, настаивая, что реальной угрозы секретным данным не доказано, а наличие российского паспорта не означает предательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная судебная коллегия Испании отменила решение о предоставлении подданства российскому предпринимателю Александру Дмитренко из-за подозрений в связях со спецслужбами.

Ранее обвиняемый в шпионаже испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль получил политическое убежище в Российской Федерации.