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Вспышка энтеровируса закрыла частный детсад в Екатеринбурге
В дошкольном учреждении в Екатеринбурге, где произошла вспышка энтеровируса, выявили серьезные нарушения санитарных норм, включая отсутствие медицинских книжек у поваров и неправильное хранение продуктов питания.
Специалисты ведомства начали проверку после случаев инфицирования детей, передает РИА «Новости».
«Управление Роспотребнадзора проводит эпидрасследование случаев энтеровирусной инфекции в частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге», – заявили в пресс-службе регионального управления. Точное количество заболевших малышей пока не раскрывается.
В ходе надзорных мероприятий инспекторы обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что у некоторых работников пищеблока отсутствовали личные медицинские книжки. Кроме того, в учреждении неправильно хранили пищевую продукцию.
В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности. Подготовленные материалы планируется передать в суд для вынесения окончательного решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей в детском саду Свердловской области.
В январе пять несовершеннолетних заразились острой кишечной инфекцией после посещения кафе в екатеринбургском аквапарке.
Весной вспышка кишечной инфекции затронула 38 воспитанников дошкольного учреждения в подмосковном Одинцово.