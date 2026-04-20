Кишечную инфекцию выявили у 38 воспитанников детсада в Одинцово
Вспышка острой кишечной инфекции затронула почти четыре десятка малышей в дошкольном учреждении Подмосковья, восемь пострадавших оказались в больнице, сообщили в городской администрации.
Зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, диагноз подтвержден у 38 детей, восемь из них госпитализированы, указали в администрации, передает РИА «Новости».
У двух подтвержден сальмонеллез, один ребенок уже выписан.
Специалисты оперативно проверили помещения и пищеблок учреждения. Они взяли необходимые пробы, однако возбудитель сальмонеллеза пока не обнаружен. Питание детей обеспечивало муниципальное предприятие «Доброе кафе».
Анализы всех сотрудников пищеблока показали отрицательный результат, нарушений производственного контроля нет. После полной дезинфекции детский сад возобновил работу.
Теперь допуск малышей осуществляется исключительно при наличии медицинской справки.
Ранее СК возбудил уголовное дело после отравления 27 воспитанников детского сада в подмосковном Одинцово. В Ульяновске школу №62 закрыли на дезинфекцию из-за обращения десятков учеников с симптомами отравления.