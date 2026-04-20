Кремль оценил слова Радева о диалоге с Россией

Мастер маникюра Пятышин объяснил, зачем мужчинам нужно делать маникюр

Tекст: Татьяна Косолапова

«Мужской маникюр – это не про «красоту» и уж тем более не про «женственность». Это про гигиену, здоровье и статус. Необходима обработка кутикулы для придания эстетического вида, ведь современный дядя обязан быть с ухоженными руками», – говорит Пятышин.

К тому же, продолжает специалист, шершавые руки с заусенцами представляют дискомфорт для самого мужчины. А гладкие руки с обработанной кутикулой – это показатель элементарной заботы о себе и уважение к окружающим в момент рукопожатия. В бизнесе рукопожатие – часть делового этикета, и на руки смотрят так же пристально, как на часы или обувь, подчеркивает эксперт.



По его словам, начинать делать маникюр следует, когда возникает потребность. «Конкретного возрастного ценза нет. Если мужчина ходит в качалку, работает с железом, играет в гольф или теннис, то его ладони грубеют, на них появляются мозоли и заусенцы. Уже в 16–18 лет это повод сходить к мастеру, чтобы руки не превратились в наждачку», – рекомендует эксперт.

Если молодой человек лет 22–25 начинает строить карьеру, где нужно общаться с клиентами и подписывать бумаги, пора начинать делать маникюр, продолжает мастер. Вид ухоженных пальцев с чистыми ногтями на переговорах работает на подсознательном уровне как маркер организованности человека. А после 40 лет кожа рук сохнет быстрее, регенерация замедляется, заусенцы появляются чаще. В этом случае уход нужен уже не только для эстетики, но и для профилактики и возрастной деформации ногтевой пластины.

«Стереотип «маникюр равно лак и женский салон» – это проблема названия. У нас в салоне нет миллиона названий в прайс-листе про маникюр и педикюр, есть только мужской маникюр и мужской педикюр. Мужчин очень напрягают непонятные услуги. Но современные парни давно эту грань стерли, а вот поколение старше 30–40 лет все еще в плену предрассудков», – замечает Пятышин.

По словам специалиста, начать делать маникюр можно самостоятельно. Для этого следует приобрести в аптеке или на маркетплейсах хорошие щипчики для кутикулы и пилку. Не стоит обрезать ногти под ноль, лучше оставлять миллиметр свободного края. А подпиливать нужно строго в одном направлении, чтобы ноготь не слоился. Также крем для рук должен стоять в машине или на рабочем столе. Это база, которая решит 50% проблем, поясняет эксперт.

«Но лучше, конечно, идти к мастеру сразу. Потому что самому себе убрать кутикулу безопасно могут единицы. Остальные режут до крови, боятся, и в итоге бросают эту затею. При записи в салон не нужно стесняться и уточнять «мужской ли». В Москве и крупных городах это давно норма. При записи достаточно сказать фразу: нужен мужской маникюр без покрытия, потому что иногда ногти покрывают матовым топом (финишным слоем лака, который делает ногти матовыми), а кто-то делает полировку пластины», – делится собеседник.

Он советует искать барбершопы или студии, где прямо в прайс-листе указан «мужской маникюр». Дело в том, что в таких салонах интерьер и атмосфера брутальнее, и мастер психологически привык работать с мужской анатомией кисти, которая отличается от женской: кожа толще, ногти крепче. И техника выполнения отличается тоже, ведь мужчинам важно чтоб не было видно, что маникюр сделан. «Самый частый запрос от сильного пола – не вылизывать ногти, а сделать так, чтобы руки выглядели аккуратно и незаметно», – поясняет он.



Педикюр мужчинам тоже необходим, считает Пятышин: «Это гигиена, профилактика врастания ногтей, обработка трещин на стопе, профилактика неприятного запаха от ног».

