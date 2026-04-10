Установлены параллели конфликтов шимпанзе с войнами людей

Tекст: Мария Иванова

Многолетнее исследование приматов в национальном парке Кибале в Уганде продемонстрировало, что человеческие войны могут быть глубоко укоренены в нашей природе, передает журнал New Scientist.

Ученые из Техасского университета в Остине проанализировали данные за 30 лет о крупной группе шимпанзе Нгого, насчитывавшей до 200 особей.

«Мы хотим быть особенно осторожными с используемыми словами, – заявил исследователь Аарон Сандел. – Это шимпанзе. Война и гражданская война – термины, имеющие особое значение для людей. То, что мы видели, не является гражданской войной. Но у этого есть важные параллели. Примечательно, что в основе смертоносного конфликта лежит изменение групповой идентичности».

До 2015 года стая жила дружно, самцы вместе охотились и патрулировали территорию. Однако летом того же года группа разделилась на центральную и западную части. К 2018 году раскол стал окончательным, после чего западная группа совершила 24 нападения, убив как минимум семь взрослых самцов и 17 детенышей из стана бывших сородичей.

Специалисты полагают, что причиной распада могли стать конкуренция за пищу, гибель ключевых особей в 2014 году и смена альфа-самца. Окончательный удар по единству нанесла вспышка респираторного заболевания в 2017 году, унесшая жизни 25 приматов. По мнению экспертов, эти данные доказывают, что социальная динамика, приводящая к войнам, может возникать без культурных маркеров, таких как различия в религии или языке.

