Установлен предок современных обезъян

Tекст: Мария Иванова

Окаменелые челюсти и зубы, найденные в северном Египте, могут принадлежать ближайшему известному предку всех человекообразных обезьян, включая человека, пишет New Scientist.\

На участке Вади-Могра исследователи в 2023 и 2024 годах обнаружили четыре образца возрастом около 17–18 млн лет и выделили новый вид Masripithecus moghraensis.

Один из экземпляров представлен передней частью нижней челюсти с двумя коренными зубами, принадлежащими одному животному, другой – отдельным фрагментом челюсти без коронок зубов. По словам Шурук Аль-Ашкар, «решающим аргументом стало сочетание человекообразных черт в нижней челюсти». Участок сращения половин челюсти напоминает более поздних человекообразных, а коренные зубы низкие, округлые, сильно изрезанные и почти одинакового размера.

По оценке ученых, Masripithecus moghraensis весил около 25 кг, был крупнее типичных обезьян того времени и по результатам филогенетического анализа уверенно попал в линию гоминоидов. Отмечается, что человекообразные обезьяны отличаются от обычных отсутствием хвоста, а уже к 16 млн лет назад их представители расселились в Европу и Азию.

Строение зубов и челюсти говорит о гибком рационе: вид в основном питался плодами, но мог перерабатывать орехи и семена благодаря мощной челюсти и сложным молярам. Пока не найдены кости конечностей, ученые не могут сказать, жил ли он преимущественно на деревьях или на земле.

Размер клыков указывает, что оба найденных экземпляра были самцами, примерно с небольшую самку шимпанзе. Эрик Зайфферт из Университета Южной Калифорнии отметил, что десятилетиями палеонтологи находили в раннем миоцене только сходные виды в Восточной Африке, а теперь стало ясно, что важная часть истории эволюции человекообразных происходила и в Северной Африке.

