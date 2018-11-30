Ученые сделали неожиданный вывод о «колыбели человечества»

Необычная находка в Алжире помогла палеонтологам понять, где находится прародина рода Homo и выяснить, когда предки современных людей могли покинуть ее пределы.

Выводы исследователей были представлены в журнале Science, передает РИА «Новости».

Мохамед Сахнуни из Национального центра изучения эволюции человека в Бургосе (Испания) рассказал, что, вероятно, предки современных людей «не только заселили Восточную Африку после появления рода Homo, но и весь континент, в том числе его северные регионы».

Таким образом, «можно сказать, что все споры вокруг положения «колыбели человечества» не имеют смысла – весь континент оказался прародиной нашего вида».

В данный момент среди палеонтологов и антропологов не существует единого мнения о том, где находится родина современного человека, когда появились первые представители нашего рода и как они выглядели. В одинаковой степени на эту роль претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и «колыбель человечества» в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

Известно, что и в том, и в другом месте первые представители рода Homo или похожие на них существа появились примерно 2,6-2,4 млн лет назад, однако где именно находится их родина и когда они начали распространяться по Земле в дальнейшем, пока не совсем понятно.

Сахнуни и его коллеги выяснили, что эти споры не имеют значения, проводя раскопки на северо-востоке Алжира (Айн-Бушерит). Здесь залегают породы, сформировавшиеся в начале плейстоцена, примерно 2,4-1,9 млн лет назад, где ученые достаточно часто находили останки мегафауны того времени.

Больше десяти лет назад испанские палеонтологи натолкнулись на любопытный слой песка и камней, содержавший в себе большое число костей древних животных. Изучив эти останки в лаборатории, Сахнуни и его команда заметили большое число царапин и надрезов, схожих со следами разделки туш.

Это заставило их вернуться в Айн-Бушерит и провести дополнительные раскопки в поисках возможных «авторов» порезов. Останков людей найти не удалось, однако палеонтологи обнаружили сразу два набора типично «олдувайских» рубил, скребков и прочих орудий труда.

В отличие от самого Олдувая, где возраст артефактов можно вычислить по местным отложениям вулканического пепла, Сахнуни и его команде единомышленников пришлось пойти на множество хитростей для того, чтобы узнать, когда были созданы данные орудия труда.

Исследователи проанализировали остаточные следы магнитного поля Земли, «замурованные» в зернах глины и песка, и выяснили, в какую сторону была повернута ее ось в то время. Полученную информацию они сопоставили с тем, как менялось ее положение в последние несколько миллионов лет, после чего уточнили полученные даты, проанализировав то, кости каких животных были найдены в тех же слоях.

В результате выяснилось, что оба набора орудий были очень древними – их возраст составлял 2,4 и 1,9 млн лет. Это говорит о том, что носители олдувайских «технологий» проникли на территорию Северной Африки, удаленной от этого ущелья или даже его северного «конкурента» на несколько тысяч километров, практически сразу после появления рода Homo.

По мнению Сахнуни это говорит о том, что наши древние предки и сами Homo sapiens появились не в одной конкретной точке Африки, а возникли в рамках «континентальной» эволюции, затрагивавшей многие ее уголки.

В пользу этого говорят и другие недавние находки – например, останки одного из древнейших представителей рода Homo из Эфиопии, чей возраст предположительно составляет 2,8 млн лет.

Ранее в Китае палеонтологи обнаружили древнейшие орудия труда, которым более 2 млн лет; находка меняет сложившиеся представления о том, когда предки человека покинули свою «колыбель».