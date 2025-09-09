Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
МИД пообещал ответить на ограничения ЕС для дипломатов России
В МИД считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в Евросоюзе откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.
По его словам, Россия неизбежно даст адекватный ответ, если Евросоюз примет решение ограничить передвижение российских дипломатов, передает РИА «Новости».
Масленников отметил: «Угрозу ограничения свободы перемещения российских дипломатов рассматриваем как откровенно конфронтационный шаг, который в случае его реализации… повлечет за собой выверенные, адекватные, а главное – неизбежные ответные шаги с российской стороны».
Кроме того, Масленников прокомментировал планы по увеличению военного контингента НАТО вдоль восточного фланга альянса. Дипломат подчеркнул, что Россия учитывает эти намерения в военном планировании и при необходимости принимает соответствующие контрмеры. Власти России расценивают наращивание сил НАТО как проявление агрессивности и оценивают связанные с этим угрозы для национальной безопасности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил идею Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. МИД Чехии предложил ввести запрет на перемещения сотрудников российского посольства за пределы территории Чехии по странам Шенгенского соглашения.