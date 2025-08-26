Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов

Дипломат Долгов: Чехия идет по пути разрушения международной дипломатии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Чешская инициатива прямо противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, вступившей в силу в 1964 году и являющейся одним из осевых документов международной дипломатии», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Намерение Праги ограничить передвижение наших дипломатов можно трактовать как желание идти по пути разрушения международной дипломатии. Кроме того, такие инициативы похожи на стремление Чехии вообще заморозить дипотношения с Россией – если не де-юре, то де-факто», – допустил собеседник. По его словам, ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне могут быть реализованы в различных формах, отличных от той, на которой настаивают чешские власти.

«В бытность моей работы в Нью-Йорке сотрудникам российского диппредставительства разрешалось свободно перемещаться в 25-мильной зоне вокруг посольства. Перед тем, как ее покинуть, мы отправляли нотификацию в управление иностранных представительств Госдепа с описанием маршрута и места назначения. Возможно, что-то подобное Европа введет для россиян», – указал он.

«Безусловно, технически это затруднит работу наших дипломатов в Европе. Впрочем, сейчас их деятельность стараниями Брюсселя сведена к минимуму. Тем не менее, думаю, Москва уже прорабатывает возможные ответные меры на действия чехов», – продолжил спикер.

Ранее стало известно, что Прага продвигает на уровне Евросоюза введение ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и их семей. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, идея состоит в том, чтобы россияне получали визы и виды на жительство, позволяющие им перемещаться только в стране пребывания.

«Мы хотим пресечь деятельность агентов российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Рост числа диверсий в Европе в последние месяцы доказывает, что инициатива отвечает интересам безопасности», – приводит слова главы чешского внешнеполитического ведомства Czech Radio (заблокировано в России). Возможные ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС.

Ранее Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, сообщалось, что ЕС столкнулся со сложностями при подготовке нового пакета антироссийских санкций, уделяя внимание ограниченным возможностям и сомнениям в эффективности дальнейших мер.