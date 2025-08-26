У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.0 комментариев
Дипломат Долгов: Чехия идет по пути разрушения международной дипломатии
Чешская инициатива ограничить передвижение сотрудников диппредставительств России способствует разрушению международной дипломатической архитектуры. Кроме того, эта идея прямо нарушает Венскую конвенцию от 1964 года, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Прага связала рост числа диверсий в Европе с работой российских дипломатов.
«Чешская инициатива прямо противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, вступившей в силу в 1964 году и являющейся одним из осевых документов международной дипломатии», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.
«Намерение Праги ограничить передвижение наших дипломатов можно трактовать как желание идти по пути разрушения международной дипломатии. Кроме того, такие инициативы похожи на стремление Чехии вообще заморозить дипотношения с Россией – если не де-юре, то де-факто», – допустил собеседник. По его словам, ограничения для российских дипломатов в Шенгенской зоне могут быть реализованы в различных формах, отличных от той, на которой настаивают чешские власти.
«В бытность моей работы в Нью-Йорке сотрудникам российского диппредставительства разрешалось свободно перемещаться в 25-мильной зоне вокруг посольства. Перед тем, как ее покинуть, мы отправляли нотификацию в управление иностранных представительств Госдепа с описанием маршрута и места назначения. Возможно, что-то подобное Европа введет для россиян», – указал он.
«Безусловно, технически это затруднит работу наших дипломатов в Европе. Впрочем, сейчас их деятельность стараниями Брюсселя сведена к минимуму. Тем не менее, думаю, Москва уже прорабатывает возможные ответные меры на действия чехов», – продолжил спикер.
Ранее стало известно, что Прага продвигает на уровне Евросоюза введение ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и их семей. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, идея состоит в том, чтобы россияне получали визы и виды на жительство, позволяющие им перемещаться только в стране пребывания.
«Мы хотим пресечь деятельность агентов российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Рост числа диверсий в Европе в последние месяцы доказывает, что инициатива отвечает интересам безопасности», – приводит слова главы чешского внешнеполитического ведомства Czech Radio (заблокировано в России). Возможные ограничения могут войти в 19-й пакет санкций ЕС.
Ранее Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов. С 1 июня 2024 года они ограничиваются территорией консульского округа. Каждая поездка за пределы этой зоны требует согласия МИД, сообщает РИА «Новости». Вместе с тем, сообщалось, что ЕС столкнулся со сложностями при подготовке нового пакета антироссийских санкций, уделяя внимание ограниченным возможностям и сомнениям в эффективности дальнейших мер.