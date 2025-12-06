  • Новость часаАтакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 00:38 • Новости дня

    Полиция Ирландии начала расследование появления БПЛА во время визита Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирландии установлен факт появления четырех неизвестных беспилотников в запретной зоне вблизи аэропорта вскоре после прибытия самолета Зеленского.

    Расследование инцидента ведет специальное детективное подразделение национальной полиции, передает ТАСС. Подразделение занимается расследованиями происшествий, связанных с угрозой национальной безопасности и противодействием терроризму.

    В операции участвуют вооруженные силы Ирландии и международные партнеры из спецслужб Британии и Евросоюза.

    Согласно данным The Journal, четыре неизвестных беспилотника появились около аэропорта Дублина сразу после посадки борта Зеленского.

    Аппараты вылетели с северо-востока города и находились в воздухе почти два часа, частично следуя маршруту самолета Зеленского. Отмечается, что глава Украины прилетел с опережением запланированного времени.

    The Irish Times уточнила, что Зеленский и сопровождающие его лица не подвергались опасности. Канал RTE сообщил, что БПЛА были замечены в десяти километрах от побережья неподалеку от пригорода Хоут к востоку от Дублина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные зафиксировали пять неопознанных дронов возле базы Иль-Лонг с атомными подлодками. Неопознанные БПЛА появились также вблизи самолета Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

    5 декабря 2025, 10:40 • Новости дня
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев получает настойчивые рекомендации от европейских лидеров не идти на уступки России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, пишет The Wall Street Journal.

    Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского проявлять осторожность в отношении усилий США по скорейшему заключению мирного соглашения, передает The Wall Street Journal.

    В их посыле содержалась рекомендация не соглашаться на условия России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    Особое внимание было уделено необходимости компенсировать риски, если Киев рассмотрит уступки Москве под давлением США. По данным издания, европейские коллеги Зеленского выразили обеспокоенность тем, что США стремятся к быстрому миру, игнорируя мнение партнеров по Европе.

    В публикации отмечается, что в последние дни европейские переговорщики столкнулись с тем, что их участие в обсуждении американских инициатив минимально. В итоге лидеры ЕС озвучили опасения, что Киев может оказаться в уязвимом положении при резком изменении позиции Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия заявила о защите российских активов на своей территории.

    Президент Франции Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил рост вероятности скорого урегулирования конфликта в связи с ослаблением позиций Зеленского.

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов

    Премьер Бельгии де Вевер назвал условия возможного изъятия российских активов

    Премьер Бельгии назвал условия возможного изъятия российских активов
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление премьера Бельгии Барта де Вевера о критериях использования замороженных российских активов получило одобрение парламента, где депутаты встретили его аплодисментами, сообщает VRT.

    Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера с тремя категоричными условиями возможного изъятия замороженных российских активов, пишет «Коммерсантъ».

    По его словам, первое условие заключается в равномерном распределении всех рисков, связанных со штрафами за «незаконную экспроприацию», между странами Евросоюза, а не возложении их только на Бельгию. Во-вторых, необходимо обеспечение депозитарию Euroclear достаточной ликвидности для компенсации возможных потерь в случае российских контрмер. В-третьих, расходы должны делиться между всеми странами ЕС, на территориях которых находятся замороженные активы.

    Де Вевер отметил, что Бельгия поддерживает Украину, однако не готова единолично нести весь объем ответственности и возможных последствий такого шага. Его заявление было встречено аплодисментами в Палате представителей бельгийского парламента.

    Позиция премьера направлена против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного кредита» до 165 млрд евро под обеспечение российских активов. С этим планом также не согласны бельгийский депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил свой визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе по поводу будущего замороженных российских активов.

    Еврокомиссия одобрила возможность предоставления Украине «репарационного кредита» за счет этих активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти США были заранее проинформированы о таких планах.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил, что эта схема несет значительные риски и представляет собой худший способ оказания поддержки Киеву.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае принятия решения о конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде «репараций в натуральной форме».

    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    5 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear Урбен: Депозитарию грозит банкротство из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    @ Euroclear/YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

    В интервью бельгийскому телеканалу RTBF она заявила, что нынешний вариант решения является нереалистичным, передает ТАСС.

    Урбен отметила, что такой подход способен привести к банкротству самого Euroclear и создать масштабные финансовые риски для Бельгии. «В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – подчеркнула она.

    Урбен добавила, что если саммит ЕС, запланированный на 18–19 декабря, все же примет этот спорный документ, Euroclear намерен добиваться пересмотра такого решения в суде.

    Ранее Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    СМИ писали, что страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов.

    Урбен сообщала, что Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    5 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии каналу «Звезда».

    Ушаков сообщил, что Джаред Кушнер подключился к российско-украинскому урегулированию уже некоторое время назад и отличается особой активностью, передает ТАСС.

    Он отметил: «Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу».

    По его словам, участием в диалоге Кушнер внес организованность и последовательность в процесс переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива пригласить Кушнера на встречу с президентом России исходила непосредственно от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    5 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерца дискредитировал себя разжиганием войны, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя своей позицией, пишут «Ведомости».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев среди обвинений в адрес Мерца назвал разжигание войны, саботаж мира, самоубийственные решения для западной цивилизации, неконтролируемую миграцию и упрямую глупость.

    Поводом для критики стала публикация в издании Der Spiegel, где указывается, что Мерц призвал Владимира Зеленского проявлять осторожность при общении с американской стороной. По данным издания, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предостерегли европейских лидеров о возможном «предательстве» со стороны США при обсуждении украинского вопроса.

    Отмечается, что Мерц и Макрон предположили, что Вашингтон может проигнорировать украинские территориальные претензии и не обозначать четкие гарантии безопасности Киеву. Дмитриев, комментируя эти сведения, подчеркнул, что нынешние действия Мерца ведут к дискредитации как его собственной фигуры, так и позиций западных государств.

    Власти Германии заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не будет делать уступки, которые могли бы ускорить завершение конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы не вызывает интереса, поскольку местные элиты сделали ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейские политики стараются замять скандалы вокруг Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»

    Захарова: ЕС перешел к бандитизму в попытке украсть активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что, по ее мнению, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет, передает ТАСС.

    «Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова. Она добавила, что ответ со стороны России будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

    Особое внимание Захарова уделила Бельгии, назвав поведение страны противоречивым. По ее словам, Брюссель признает отсутствие законных оснований для подобных мер, однако предлагает разделить ответственность за это между всеми странами ЕС. Она считает такой подход признаком «круговой поруки» и нелегитимности, подчеркивая, что страны ЕС действуют как «паханы, которые вне закона, а теперь уже вне понятий».

    Ранее Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    5 декабря 2025, 08:21 • Новости дня
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    5 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть депортированы уже в ближайшие недели, пишет Haaretz.

    Как пишет Haaretz, десятки тысяч граждан Украины, получивших убежище, могут лишиться своего статуса и оказаться под угрозой выдворения до конца декабря, передает РИА «Новости».

    Власти Израиля отказались продлевать статус защиты для украинских беженцев, находящихся на территории страны. Ситуация изменилась после передачи вопроса о беженцах под контроль премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В публикации подчеркивается, что из-за отсутствия действующего министра внутренних дел, «который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры», полномочия в этом вопросе перешли к главе правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов рассматривают возможность скорого прекращения работы муниципальных центров для беженцев с Украины. В Шотландии лейбористская администрация отменила ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    5 декабря 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за последние сутки освободили Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили семь населенных пунктов в зоне СВО.

    Южная группировка за последнюю неделю освободила Клиновое. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 1085 военнослужащих, 22 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай, Доброполье и Червоное в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и бронемашин, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели группировкой «Север» освобожден Волчанск в Харьковской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны.

    Всего же за минувшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и шесть складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    На данном направлении общие потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Красноармейска. Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом потери противника на этом направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, бронемашина, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ.

    Напомним, ВС России два дня назад освободили Червоное в Запорожской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    5 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на портовую инфраструктуру в Темрюке произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    По информации, опубликованной в Telegram оперативного штаба, атака БПЛА киевского режима привела к «повреждению элементов портовой инфраструктуры в Темрюке».

    В результате инцидента произошло возгорание, на месте происшествия действуют специальные и экстренные службы. По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, для ликвидации огня были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

    По предварительной информации, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске украинские беспилотники повредили частные дома и автомобиль. В Грайвороне в результате удара беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

