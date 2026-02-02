Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования

Tекст: Никита Демьянов

Вечером 30 января по Даугавпилсу разнесся слух о том, что 58 работников Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ) внезапно были уволены. Люди потребовали разъяснений у мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Градоначальник ответил, что массовое сокращение работников больницы произошло помимо его воли – и он исправить ситуацию не в силах.

Новость вскоре подтвердила даугавпилсский политик и правозащитница Ольга Петкевич: «Из Даугавпилсской региональной больницы вчера действительно одним днем уволили 58 человек с российским и белорусским гражданством. От докторов до уборщиц. Основание – нынешняя редакция "Закона о национальной безопасности"». Поправки к «Закону о национальной безопасности», предусматривающие, что граждане России и Белоруссии не имеют права работать на государственных и муниципальных предприятиях, относящихся к «критической инфраструктуре», приняли еще в мае 2025 года.

То, что в Латвии живет много местных уроженцев с российскими паспортами, ни для кого не секрет. В 1991 году, когда республика выходила из Советского Союза, более 700 тысяч ее жителей (русских и русскоязычных) были поражены в правах и получили невиданный в мировой практике статус неграждан. Впоследствии они либо разъехались по другим странам, либо (когда появилась возможность) сдали экзамены на латвийское гражданство, либо остались в прежнем статусе, либо стали гражданами РФ или Белоруссии, оставшись жить на прежнем месте.

В 2022 году латвийских россиян постигла беда: власти аннулировали выданные им ранее виды на жительство и под угрозой депортации заставили сдавать жесткие экзамены по латышскому языку и заполнять так называемые анкеты лояльности. Тех, кто с этой задачей не справился, депортируют за пределы Латвии.

Особенно много граждан России и Белоруссии оказалось в Даугавпилсе, три четверти населения которого составляют русскоязычные. Все, кто был уволен в больнице, жили в Латвии или с рождения, или в течение десятков лет, являлись хорошими профессионалами, добросовестно исполняли свои обязанности и никак не ожидали, что их причислят к «угрозе национальной безопасности».

«Подрывает ли отсутствие медицинского персонала безопасность жителей Латвии? Ни один депутат, голосовавший за этот бред, никогда об этом не думал… Потому что мифическая угроза в будущем, опаснее реальной угрозы здесь и сейчас», – пишет оппозиционный блогер Алексей Гуленко.

Трагикомизм ситуации заключается в том, что система здравоохранения Латвии давно находится в состоянии острого кадрового кризиса, испытывая острую нехватку тысяч специалистов, особенно медсестер. Кризис этот с каждым годом усугубляется все сильнее. Основными его причинами являются старение персонала, низкие зарплаты, высокие нагрузки и отъезд молодых врачей за границу. Из-за дефицита кадров резко увеличиваются очереди к врачам, что кардинально снижает доступность медицинской помощи. Уже сейчас латвийские очереди в медицинские кабинеты – самые длинные в Евросоюзе. По статистике приема у ревматолога нужно ждать в среднем 270 дней, у гастроэнтеролога – 252, у аритмолога – 150, у эндокринолога – 149. Даже судебно-психиатрической экспертизы приходится дожидаться в среднем 170 суток.

Даугавпилчане сообщают, что они пребывают в состоянии шока – и описывают свои впечатления в социальных сетях. «Ситуация ужасная. Кто будет работать? Из операционного блока уволили четыре лучших медсестры. За что? Почему?» – спрашивает Ирина Страздоник. «Депутаты, наверное, думают, что они не могут оказаться в больнице и ждать помощи и не получить ее своевременно из-за нехватки персонала», – констатирует Алла Гурковская.

«Квалифицированных врачей и так не хватает! Это настоящий геноцид латвийского народа! Люди, которые принимают такие решения, это враги Латвии! Гнать их всех в шею!»

– требует Антон Смуров.

В комментариях традиционно появились латышские националисты и украинские боты, радующиеся тому, что снова «прищемили вату». Им отвечают: «Пусть все эти злорадствующие на собственных шкурах почувствуют свою радость. Когда в коридоре они сами или их близкие с инфарктом или инсультом будут ждать неотложной помощи полдня, а ее не будет, ибо лечить некому. Неужели реально не соображают своим мини-мозгом, что значит уволить почти шестьдесят медиков?»

Жительница Даугавпилса, оппозиционная активистка Евгения Крюкова сообщила, что уволенным из больницы даже не выплатили компенсацию, как должны делать при сокращении штатов. «Просто рассчитали на день увольнения – и всё. Осенью такую же чистку провели еще на двух муниципальных предприятиях Даугавпилса – на водоканале и очистных сооружениях. Тогда сообщить об этом беспределе публично люди побоялись, и вот очередь дошла до больницы. Видимо, чистки будут проходить и дальше. И еще люди боятся, что следующие на увольнение – неграждане Латвии. А их в Даугавпилсе предостаточно», – отмечает Крюкова.

Действительно, увольнения коснулись не только медиков. Имеются известия о том, что еще осенью прошлого года много людей было уволено с железной дороги, с предприятий водоканалов и очистных сооружений. Однако во всех предыдущих случаях подобные события не привлекали особого внимания – увольняемые уходили тихо, не поднимая скандалов. Граждане России понимают, что при малейшем намеке на недовольство их сочтут «подрывным элементом», выдворят из родных домов и выбросят на восточную границу.

Собственно, полная бесправность латвийских россиян и послужила основной причиной того, что власти издеваются над ними, как хотят. Не пытались скандалить и запуганные медики. Но сам факт увольнения такого количества представителей медперсонала не мог укрыться от общественности – так как общество критически зависит от состояния здравоохранения.

И да, вслед за гражданами России и Белоруссии может наступить очередь неграждан. По неофициальной информации руководство «Латвийской железной дороги» довело до своих подчиненных, что в этом году те из них, кто живет в статусе неграждан, могут лишиться своих рабочих мест. Они получили негласный совет – те, кто могут, должны срочно сдать экзамены на гражданство и натурализоваться.

Однако проблема в том, что в последнее время процедура натурализации резко ужесточилась. Претендента буквально просвечивают насквозь, выясняя до мельчайших подробностей – не совершал ли он в прошлом какие-либо поступки и не произносил ли речей, которые можно истолковать как проявление «нелояльности».

За нелояльность сейчас принимают, например, публично выраженное недовольство осуществленным в 2022 году сносом памятников советским воинам или ликвидацией русских школ. А уж если человека уличили в «нелояльности», то до сдачи экзаменов на гражданство его не допускают.

Ранее, в 2024-25 году в Латвии прошли и крупномасштабные увольнения русских педагогов. Это учителя бывших русских школ, которых уличили в недостаточных знаниях латышского. Уход большого количества квалифицированных специалистов стал ударом по всему среднему образованию в Латвии.

Некоторые даугавпилсские политики обвинили мэра Андрея Элксниньша в том, что он смолчал, не вынес проблему увольнения городских медиков на уровень правительства и парламента. Так, бывший депутат горсобрания Даугавпилса Юрий Зайцев заявил: «Пятьдесят восемь сотрудников Даугавпилсской региональной больницы с российскими и белорусскими паспортами уволены. И все это при дефиците медицинских кадров в городе! Где публичный протест мэра Элксниньша? Где протест новоявленных либералов, поборников свободы против "российского Мордора"?

Разве в демократическом государстве можно дискриминировать по принципу происхождения и гражданства!? Кто следующий? Неграждане – работники больницы? А потом просто русские по национальности, затем – евреи, цыгане... А далее замерять черепа будем, кто имеет права здесь жить, а кто нет. Так я это понимаю».

Но дело не только в этнических чистках как таковых. Избавляясь от неугодных русских, власти Латвии подрывают собственное государство – потому что лишают своих граждан профессионалов в области медицины, образования и в других отраслях. Похожие процессы происходили в Германии – когда-то эта страна была лидером в научном мире, но массовый отъезд из Третьего Рейха ученых еврейского происхождения резко подорвал позиции уже послевоенной ФРГ.

И действительно – законы, принимаемые в странах Прибалтики в отношении русскоязычного меньшинства, стали живо напоминать те, что в 30-х были приняты в Германии в отношении евреев. «Политика нацистов была направлена на системное выдавливание евреев из всех сфер жизни, а в повседневной жизни они сталкивались с произвольными арестами по обвинению в "политической неблагонадежности". – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. – В результате к концу 30-х евреи в Германии были полностью бесправны – лишены гражданства, основных профессий, столкнулись с запретами на родную культуру и историческую память. Эта картина кое-что напоминает из современности, не правда ли?»

Эксперт подчеркивает, что легализованная дискриминация евреев заложила фундамент для последующего массового насилия, вошедшего в историю как Холокост. «В котором, кстати, с огромным рвением участвовали и дедушки, прадедушки нынешних литовских, латышских и литовских националистов. И поэтому, конечно, ситуация с русскими жителями Прибалтики вызывает огромную тревогу», – резюмирует политолог.