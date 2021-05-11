Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы.

В этом году власти Латвии сделали все возможное для того, чтобы затруднить тем жителям государства, кто чтит праздник 9 Мая, встретить его достойно. Пришедшим с цветами рижанам под предлогом «карантина» закрыли непосредственный доступ к столичному монументу Освободителям, в Даугавпилсе попытались сорвать импровизированный концерт, в ходе которого исполнялись советские песни военных лет.

Оппозиционный политик русской общины Латвии, экс-депутат Даугавпилсской думы Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как латвийские чиновники борются с Днем Победы – и как простые люди, невзирая на противодействие, отдают дань памяти подвигу дедов и прадедов.

ВЗГЛЯД: Как бы вы охарактеризовали ситуацию, сложившуюся в настоящее время вокруг празднования Дня Победы в Латвии?

Юрий Зайцев: Сразу скажу, что сам я потомок ветеранов Великой Отечественной войны – и для меня день 9 мая всегда был самым святым праздником. Но с такими взглядами я в современной Латвии – даром, что являюсь ее гражданином по праву рождения! – живу в статусе «нелояльного инородца». Ну а поскольку я, как политик, всегда выступал за защиту русского языка, русских школ, прав русского населения, то государство «наградило» меня несколькими уголовными делами. Ряд из них я выиграл, но это стоило мне массы потраченного времени и имиджевых потерь.

Сейчас в Латвии любой человек, который чтит День Победы и отказывается ритуально проклинать советских солдат, оказывается перед лицом двух вариантов. Можно уйти во «внутреннюю эмиграцию» и держать свои взгляды при себе, а можно и выражать их открыто – заранее осознавая, что рискуешь этим навлечь на себя неприятности… Ведь нынче в Латвии официальная идеология трактует советских воинов «оккупантами» – ничуть не лучшими, а возможно еще даже и более худшими, чем гитлеровцы. Людям в головы вдалбливают, что 9 мая нужно каяться и скорбеть, но никак не праздновать. Соответственно, власти нашего государства осуществляют неприкрытое нападение на День Победы – с целью искоренить его на веки вечные.

ВЗГЛЯД: Какие методы для этого используются?

Ю. З.: Сейчас они используют карантин: мол, скопление в праздничный день людей, возлагающих цветы у монументов, увеличивает риск заражения COVID-19. «Опасения» совершенно лицемерные и не отвечающие реальности. Ведь пандемия им не помешала, скажем, в Даугавпилсе 4 мая – в День восстановления независимости – провести концерт духового оркестра на площади…

В прошлом году все это уже было – и пандемия, и карантин. Но тогда власти еще не пытались целенаправленно создавать помехи жителям, желавшим отдать почести павшим воинам. И люди возлагали цветы очень дисциплинированно и сознательно, не толпясь, избегая создания скоплений. После 9 мая 2020 года заболеваемость коронавирусом в Латвии отнюдь не подскочила. Но националистов бесил сам факт, что кто-то осмеливается чтить «неправильных» героев. На МВД, допустившее подобное «безобразие», обрушился град обвинений. На эту тему

Министр обороны Артис Пабрикс договорился до того, что предложил не оплачивать за государственный счет лечение от коронавируса тем, кто 9 мая ходил к советским памятникам. И чтобы на сей раз уже надежно застраховаться от массового празднования Дня Победы, чиновники постановили, например, огородить монумент Освободителям Риги – у которого раньше 9 мая ежегодно собирались по 150-200 тысяч празднующих.

Но тут надо понимать – то, на что пошли власти в Риге, не могли себе позволить власти Даугавпилса.

ВЗГЛЯД: Что вы имеете в виду?

Ю. З.: В прошлом году в Риге сменилась правящая коалиция. Условно «русская» партия «Согласие» окончательно потеряла власть, которая перешла к конгломерату латышских политических сил. Их традиционный избиратель на все попытки гнобления Дня Победы и тех, кто его празднует, взирает одобрительно. Вот поэтому теперешние рижские правящие и выслуживаются перед своим электоратом.

Сначала они торжественно объявили, что никого 9 мая к монументу Освободителям не допустят, потом вроде бы согласились пойти на уступки, но в праздничный день все равно выставили у памятника оцепление. Но несмотря на все призывы властей «сидеть дома!», свыше двадцати тысяч рижан сочли своим долгом прийти к монументу с цветами. Однако непосредственно к памятнику их не пустили – велели складывать цветы на особые столы. Позже работники государственного агентства «Рижские леса» все же поместили эти приношения у монумента Освободителям – аккуратно, но так, чтобы их не было заметно с центральной аллеи парка Победы.

Надо отдать должное волонтерам общественной организации «9мая.lv» – за ночь, как только полицейское оцепление сняли, эти ребята переложили цветы туда, где они находились все предыдущие годы – и сделали из них огромную звезду. Так получилось в Риге. Но в Даугавпилсе подобных препятствий людям, пожелавшим принести цветы к мемориалу советским воинам-освободителям в городском Дубровинском парке, власти не чинили.

ВЗГЛЯД: Это почему же? В Даугавпилсе власти более либерально настроенные?

Ю. З.: Если в Риге русскоязычные жители составляют примерно половину населения, то в Даугавпилсе – свыше двух третей. Раньше, в докарантинную эпоху, 9 мая справлялся у нас в городе практически всенародно: по Даугавпилсу шествовала многотысячная колонна ликующих горожан, потом в Дубровинском парке проходил праздничный митинг, затем концерт, увенчивалось все салютом… Сейчас, когда у нас в Латвии уже второй год действуют правила всеобщего карантина, запрещающие сбор более десяти человек в одном месте, о подобном можно только мечтать. Тоска и депрессия...

Государственные власти подошли к вопросу «увеселения» горожан весьма своеобразно. 4 мая в Латвии, как я уже говорил, отмечали День восстановления независимости – и по этому случаю над городом на небольшой высоте пролетели несколько самолетов НАТО с боевыми ракетами, вызвав недовольство и даже страх горожан. Сделали несколько кругов… Но вообще-то даугавпилчанам хотелось совсем другого – дождаться воскресенья и хоть как-то почтить павших солдат.

Если отобрать у людей даже последнее, то люди закономерно возмутятся. Городской мэр Игорь Прелатов и его окружение сообразили, что если они последуют примеру рижского муниципалитета и тоже не допустят народ к памятнику, то не видать им власти как своих ушей. Совсем скоро, 3 июня, в Латвии состоятся выборы в органы самоуправления – и даугавпилчане не простили бы градоначальнику, если бы он запретил им возложить цветы. И люди шли к мемориалу в Дубровинке…

Никаких эксцессов при этом не случилось. Даугавпилчане проявили высокую сознательность – народ прекрасно понимал, что любой, даже мельчайший инцидент будет раздут противниками Дня Победы и использован для борьбы с этой датой. Поэтому горожане дисциплинированно подходили к Вечному огню, оставляли цветы и тут же уходили.

ВЗГЛЯД: Насколько известно, в Даугавпилсе горит единственный в странах Балтии постоянно действующий Вечный огонь. Как так получилось?

Ю. З.: Даугавпилс был оставлен советскими войсками 26 июня 1941 года и отвоеван 27 июля 1944-го. В течение этого временного промежутка здесь действовала жуткая «фабрика смерти»: почти непрерывно в окрестностях проходили массовые расстрелы. За северным валом городской крепости находился лагерь для советских военнопленных «Шталаг-340» (Stalag-340), а в ее предмостном укреплении – еврейское гетто. Всего нацисты убили в Даугавпилсе несколько сотен тысяч человек. Позже семеро советских офицеров, заплативших жизнью за то, чтобы прекратить этот кошмар, нашли упокоение под стелами мемориала Освободителям в Дубровинском парке. Чести лежать здесь удостоились капитан Иван Николаевич Мороз, капитан Константин Николаевич Орловский, генерал-майор Тихон Федорович Егошин, генерал-майор Иван Иванович Чиннов, генерал-майор Яков Осипович Лагодюк, майор Павел Яковлевич Ким, капитан Григорий Романович Великоборец. В честь их, а также других павших воинов и зажгли в июле 1984-го Вечный огонь.

Но в 1991 году тогдашние власти Даугавпилса погасили его, сославшись на нелепую причину – «бесхозность» этого символа. Потом неизвестные мародеры разграбили священное место: звезда, в которой раньше пламенел огонь, и горелки были разобраны и украдены сборщиками цветных металлов.

ВЗГЛЯД: Как же именно удалось его возобновить?

Ю. З.: Усилиями и пожертвованиями работников городского локомотиворемонтного завода и членов Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции газовое оборудование восстановили. Но огонь перестал быть вечным, его зажигали лишь два дня в году – 9 мая и 27 июля. В муниципалитете заявляли, что у них нет средств на постоянное поддержание этого символа; да они и не хотели раздражать правительство.

Но там, где нет надежды на чиновников, должна включаться общественная инициатива. В начале 2013 года мы с единомышленниками, активистами Валерием Ощенковым и Николаем Харламовым основали организацию «Восстановим Вечный огонь» (Vvo.lv), начали кампанию по сбору средств. С самого начала столкнулись со множеством заслонов. Нет, нам никто напрямую ничего не запрещал, но сразу выяснилось, что предстоит уладить огромное множество формальностей – а навстречу идти никто из самоуправленческих структур не собирался.

Иногда от отчаяния опускались руки, ведь бюрократические препоны представлялись несокрушимыми. Но постепенно мы собрали все необходимые справки и разрешения – а там и финансовая помощь неравнодушных людей тоже сделала свое дело. Мы заключили договор с местной газовой фирмой, обязавшейся поставлять необходимые баллоны с пропан-бутаном. Вечером 20 мая 2014 года в Дубровинке прошла скромная церемония зажжения Вечного огня, на которой присутствовал председатель городского ветеранского общества Иван Николаевич Терехов, прошедший войну от первого и до последнего дня….

Юрий Зайцев Фото: facebook.com/zajcev.jurij

ВЗГЛЯД: 9 мая вы оказались в эпицентре конфликта с полицией. Что именно произошло?

Ю. З.: Мы вместе с несколькими единомышленниками устроили стихийную спевку. Собрались на территории частного владения на улице Театра – где находится офис нашей партии «Альтернатива» – и начали исполнять советские песни военных лет. В импровизированном концерте участвовали бизнесмен и политик, бывший депутат Европарламента от Латвии, известный в наших краях певец Александр Мирский, музыкант и политический активист Александр Барановский, моя мама Татьяна Мейнерт и бард Сергей Соловьев. Сергей, к слову – мой товарищ еще с 2004-го, когда мы вместе участвовали в маршах в защиту русских школ, приговоренных правительством Латвии к ликвидации. Сергей – автор гимна этого движения: «Родной язык, ты наша боль, ты наша гордость, ты наша совесть, не запятнанная грязью…»

Никаких законов мы не нарушали – песни пели, повторяю, находясь на нашей территории. Некоторые прохожие останавливались на улице, какое-то время слушали – а потом шли дальше по своим делам. К слову, мы же накануне организовали и бесплатную раздачу горожанам упаковок с медицинскими масками… Опять же, в ходе нашего стихийного концерта устроили онлайн-трансляцию – кто хотел, тот мог послушать, не выходя из дома.

Но уже вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом. Съехалось целых восемь полицейских экипажей! На двух машинах прибыли сотрудники государственной полиции, еще на шести – муниципальной полиции. Таким количеством, словно готовились сражаться с бандой особо опасных преступников.

ВЗГЛЯД: И что же случилось дальше?

Ю. З.: Столпились они, что характерно, на остановке общественного транспорта… Я, как бывший депутат самоуправления, прекрасно знаю, что муниципальные полицейские подчиняются лично мэру – то есть сам г-н Прелатов распорядился устранить это «безобразие»: пение советских военных песен. Стоя в дверях, я сдерживал полицейских в течение целых сорока минут – призвав на помощь все мои знания юриспруденции, ссылаясь на всевозможные законы.

Полицейские меня трясли: «Кто организатор несанкционированного концерта?» Я отвечал, что никаких «организаторов» нет, что мы вот просто внезапно решили спеть – от прилива чувств, от праздничного настроения… Ссылался на то, что согласно действующим правилам, на частном участке одновременно могут находиться не менее десяти волонтеров, плюс одна семья. В итоге своего добился – вторгнуться к нам они все же не посмели. Хотя в какой-то момент ситуация накалилась настолько, что, как сказал наш звукорежиссер, думали, что «вызовут антитеррористическое подразделение». Подобного, слава Богу, удалось избежать.

Но мне дали понять, что так просто этого не оставят – теперь госорганы в отместку попытаются насолить нам всеми возможными способами. Надеюсь, что удастся отделаться одними лишь штрафами. Хотя суммы, без сомнения, будут большими…