В прокуратуру Латвии направили дело об отрицании оккупации СССР

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии передала в прокуратуру дело об отрицании «оккупации» этой балтийской республики со стороны СССР.

В СГБ сообщили, что 17 июня, когда в Латвии отмечают День оккупации Латвийской Республики, обвиняемый Александр Филей опубликовал в Facebook «поздравление с праздником», в котором отрицал оккупацию Латвии со стороны СССР и называл это событие позитивным для местных жителей, передает Delfi.

Филей является членом правления Русского союза Латвии (РСЛ), организатором «Тотального диктанта» в республике, передает ТАСС.

В своем посте в соцсети он указал, что советская армия «освободила Латвию от диктаторского режима», что рабочее движение в Латвии «было мощным и развернутым» и что «Латвия была вовсе не против стать советской».

Уголовный процесс был начат по заявлению представителя партии «Нового Единства» Дмитрия Голубева.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией.

Министры юстиции Эстонии и Латвии ранее выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить период «советской оккупации» и указали на возможность потребовать с России «как с правопреемника Советского Союза возмещение ущерба».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как Латвия платит НАТО за «оккупацию».