Захарова рассказала, как Латвия платит НАТО за «оккупацию»

Латвия перестала быть самостоятельным государством, а оборонные расходы страны фактически являются «платой за оккупацию» военным членам НАТО, включая США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала заявление МИД Латвии о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от германских войск, передает ТАСС.

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов. А он не только приветствует размещение сил НАТО и войск США в Латвии, но еще и повысил оплату их пребывания до 2% ВВП», – сказала она.

По словам дипломата, в НАТО Рига «не решает ровным счетом ничего», поэтому расходы Латвии на размещение сил являются «платой за оккупацию».

Представитель МИД напомнила, что в советские времена в Латвии развивались наука и промышленность, у республики было все, «чтобы превратиться в самостоятельное государство». Однако сегодня Рига утратила свой «экономический, военный, гуманитарный суверенитет», отметила Захарова.

Ранее МИД Латвии выступил против проведения в московском парке Победы состоится салют по случаю 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

В заявлении было указано, что «для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков жестко ответил на недовольство Латвии салютом в честь освобождения Риги.