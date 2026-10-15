Корейский бизнесмен получил три года тюрьмы за выстрел мигранту в анус

Tекст: Игорь Иножарский

Судья окружного суда Сувона Ку На Ен в четверг приговорила мужчину в возрасте около 60 лет к трем годам тюремного заключения по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений и нарушении Закона о трудовых стандартах, пишет The Korea Times. При этом суд отклонил дело против жены осужденного, обвиняемой в запугивании.

Мужчина был признан виновным в том, что 20 февраля на своей фабрике в Хвасоне, провинция Кенгидо, он приставил сопло промышленного пневматического пистолета к анальной области тайца и в течение примерно семи секунд пускал воздух под высоким давлением.

В результате рабочий получил травму в виде разрыва прямой кишки размером более 10 сантиметров и перенес операцию. Кроме того, владелец фабрики не проявил раскаяния и вычел медицинские расходы из зарплаты пострадавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Амурской области осудил супругов из Китая за организацию незаконной миграции. Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта. Летом был вынесен приговор членам ОПГ, легализовавшим 100 тыс. мигрантов.