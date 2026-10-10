Лидер АдГ Хрупалла обвинил канцлера Мерца в предпочтении Украины интересам ФРГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла раскритиковал курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно Украины и внутреннюю политику ФРГ. Он отметил, что для главы правительства Германии финансовая поддержка Киева приоритетнее благосостояния собственного населения, передает ТАСС.

«Канцлер Германии Мерц считает, что деньги для Украины важнее благосостояния граждан», – заявил Хрупалла в соцсетях. При этом лидер АдГ подчеркнул, что партия выступает за мирное урегулирование любых глобальных кризисов.

Кроме того, Хрупалла озвучил социально-экономические требования парламентской фракции АдГ, направленные на снижение стоимости жилья в Германии. Он призвал адаптировать жилищное пособие к текущим реалиям и отменить закон об энергетике зданий, чтобы сделать арендную плату доступной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье в Киеве глава правительства ФРГ пообещал продолжить поставки оружия украинской стороне.

Ранее Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.