Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Вагенкнехт потребовала отставки Мерца из-за помощи Киеву
Вагенкнехт потребовала отставки канцлера ФРГ Мерца из-за помощи Киеву
Основатель партии BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия») Сара Вагенкнехт призвала канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за его визита на Украину и обещания многомиллиардной помощи Киеву.
Вагенкнехт подвергла резкой критике решение Мерца нанести необъявленный визит в Киев, передает ТАСС. «Это просто уму непостижимо! В то время как Германия все глубже погружается в экономический и энергетический кризис, а федеральное правительство душит немцев бюджетными сокращениями, Мерц едет в Киев и вновь обещает Украине многомиллиардную помощь. На пенсиях, уходе за больными, поддержке семей и здравоохранении приходится экономить, но для коррумпированной клики (Владимира) Зеленского средства, судя по всему, безграничны», – заявила политик на своей странице в соцсети.
Она отметила, что Мерц стал самым непопулярным канцлером всех времен, и 90% немцев недовольны его работой. Вагенкнехт уверена, что тот, кто разбазаривает деньги за рубежом и игнорирует интересы собственного населения, должен немедленно уйти в отставку.
Партия BSW требует больше не выделять деньги немецких налогоплательщиков Украине. Вместо этого Вагенкнехт призывает к снижению нагрузки на граждан и прекращению антисоциальных планов сокращения расходов. Она также назвала Мерца «лучшим канцлером, который когда-либо был у Украины».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия на Украину.
В тот же день он заявил, что Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине.
В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.