В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

«Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.