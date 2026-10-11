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Фальков назвал сроки обучения при новой системе высшего образования
Глава Минобрнауки сообщил о новых сроках обучения в вузах
Глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал изменение продолжительности получения высшего образования в зависимости от сложности выбранной студентами специальности.
Период обучения студентов по новой модели составит от четырех до шести лет, передает РИА «Новости».
«Продолжительность получения высшего образования будет составлять четыре, пять или шесть лет в зависимости от сложности специальности. Например, врачи, педагоги, инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли», – сказал министр.
Он уточнил, что освоение программ магистратуры займет от одного до трех лет. Плавный переход российских вузов на обновленный формат министерство планирует завершить до 2030 года.
Пилотный проект стартовал в 17 учебных заведениях еще в 2023 году, разделив подготовку на базовую и специализированную.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков назвал сроки начала исследований на СКИФе. Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ.