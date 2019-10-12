Пушков жестко ответил на недовольство Латвии салютом в честь освобождения Риги

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министерства иностранных дел Латвии, которое считает «неприемлемым» праздничный салют в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Сенатор отметил, что салют в Москве в честь освобождения Риги – это дело России. «Они у себя могут объявить это хоть днем траура по ушедшему Третьему Рейху», – написал он в Twitter.

«Латвию освобождали наши войска, а не латышский легион СС. И мы будем праздновать наши победы так, как считаем нужным», – подчеркнул Пушков.

Освобождение Риги завершилось 13 октября 1944 года. В операции по освобождению Прибалтики участвовали несколько фронтов: три Прибалтийских, 3-й Белорусский, Ленинградский, а также Балтийский флот.

В этот день в московском парке Победы состоится салют по случаю 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, на сайте Министерства обороны России к 75-й годовщине освобождения столицы Латвии появился новый исторический раздел с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых в том числе рассказывалось о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Латвии.