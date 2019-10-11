Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Риги

На сайте Министерства обороны России к 75-й годовщине освобождения столицы Латвии – Риги – от немецко-фашистских войск появился новый исторический раздел с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Спецпроект «Огни свободной Риги» опубликован в пятницу на сайте ведомства.

В открытый доступ выложены план Рижской наступательной операции, журналы боевых действий, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Латвии и газетные публикации, передающие торжественную атмосферу освобождения столицы Латвии.

Так, в политдонесении Ленинградского фронта говорится, что осенью 1941 года гитлеровцы создали в 17 километрах от Риги в местечке Саласпилс концентрационный лагерь для политических заключенных.

«Сюда направляли граждан Риги и других близлежащих городов и местечек, служивших в советских учреждениях, родственников, членов семей советских офицеров. (…) Лагерем «Смерти и ужаса» называли рижане немецкий концентрационный лагерь в Саласпилсе», – сказано в документе.

Узниками «лагеря смерти» были проживавшие в Риге евреи, а также привезенные туда русские, поляки, французы. «Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа, дизентерии, туберкулеза, а также путем оставления раненых военнопленных без медицинской помощи», – говорится в докладной записке в Главную военную прокуратуру Красной Армии.

Кроме того, на сайте Минобороны представлены свидетельства самих узников Саласпилса. «6 января 1943 года немцы-охранники заставили евреев вешать друг друга. Заключенных женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю… Тут же насиловали их. От матерей отнимали маленьких детей… Больше их никто не видел… заставляли рыть траншеи, раздевали догола и приказывали ложиться на дно… Уложенных гитлеровцы расстреливали. Следующий ряд укладывался на трупы расстрелянных», – говорится в документах.

Значительная часть узников Саласпилса составляли люди, попавшие туда в результате карательных операций Латышского легиона СС, созданного командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.

Освобождение Риги завершилось 13 октября 1944 года. В операции по освобождению Прибалтики участвовали несколько фронтов: три Прибалтийских, 3-й Белорусский, Ленинградский, а также Балтийский флот. В этот день в московском Парке Победы будет организован салют по случаю 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.