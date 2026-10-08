Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Южная Корея впервые испытала гиперзвуковой планирующий блок
Южная Корея провела первое испытание гиперзвукового блока
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён присутствовал на первом успешном испытании разрабатываемого гиперзвукового планирующего блока, сообщила его администрация.
Южная Корея провела первый испытательный пуск собственного гиперзвукового планирующего блока, уточнив, что запуск прошёл успешно и стал частью программы создания нового высокоточного вооружения, передало президентское управление со ссылкой на результаты испытаний, опубликованные агентством Yonhap.
По данным администрации президента, цель первого пуска состояла в проверке ключевых гиперзвуковых технологий, включая траекторию полёта и скорость, а сам комплекс рассматривается как стратегический фактор, способный обеспечить внезапные высокоточные удары по целям противника, о чём сообщила пресс-секретарь Кан Ю-чжон в письменном брифинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский стартап Castelion получил 1 млрд долларов на разработку гиперзвуковых ракет. Компания из Японии решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом.