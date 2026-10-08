Южная Корея впервые испытала гиперзвуковой планирующий блок

Южная Корея провела первое испытание гиперзвукового блока

Tекст: Игорь Иножарский

Южная Корея провела первый испытательный пуск собственного гиперзвукового планирующего блока, уточнив, что запуск прошёл успешно и стал частью программы создания нового высокоточного вооружения, передало президентское управление со ссылкой на результаты испытаний, опубликованные агентством Yonhap.

По данным администрации президента, цель первого пуска состояла в проверке ключевых гиперзвуковых технологий, включая траекторию полёта и скорость, а сам комплекс рассматривается как стратегический фактор, способный обеспечить внезапные высокоточные удары по целям противника, о чём сообщила пресс-секретарь Кан Ю-чжон в письменном брифинге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский стартап Castelion получил 1 млрд долларов на разработку гиперзвуковых ракет. Компания из Японии решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом.